Sanremo, studenti protagonisti al Festival della Salute con il progetto STOP HPV (video)

Il progetta STOP HPV continua il suo percorso di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione del tumore del collo dell'utero. In occasione del Festival della Salute organizzato dalla ASL1 Imperiese il giorno 7 ottobre si è tenuta una sessione con la partecipazione di molti studenti sanremesi presso l'aula magna del Palafiori di Sanremo.

Hanno partecipato all'evento il Rotary club Sanremo Hanbury ed il Rotary club Sanremo. Obiettivo dell'incontro è stato quello di contribuire a creare la consapevolezza della prevenzione dei tumori causati dal Papilloma virus (HPV) attraverso una comunicazione efficace, con relazioni di medici che informano con nozioni scientifiche gli studenti per aumentare le conoscenze sull'HPV, rispondere alle domande e accrescere la capacità di autonomia decisionale. .

Il Dr. Paolo Meloni ginecologo e Responsabile della SS Screening ASL1, del Rotary club Sanremo Hanbury ha parlato delle malattie sessualmente trasmesse spiegando i rischi e le conseguenze della loro trasmissione, in particolare l'infezione da HPV. Il Papilloma è il primo virus capace di causare nella donna un tumore al collo dell'utero, secondo tumore femminile più diffuso dopo il tumore al seno. L'infezione da HPV può causare anche tumori nell'uomo. Per questo motivo la vaccinazione contro il Papilloma virus viene fortemente consigliata per entrambi i sessi. Ampio risalto è stato dato all'importanza del dialogo con il personale sanitario in caso di infezione, per permettere una corretta diagnosi e terapia.

E' intervenuto il Prof. Gabriele Vallerino, primario emerito ginecologia ostetricia Villa Scassi Genova, Past Presidente Rotary club Genova Nord Ovest, punto dii riferimento del progetto STOP HPV nel Distretto 2032 (Liguria e basso Piemonte). Il progetto STOP HPV è una campagna di informazione del Rotary con il Patrocinio del Ministero della Salute, che prevede la diffusione di strumenti informativi da destinare a medici, farmacie, ambulatori, scuole e genitori. Con la sua relazione, il Prof. Vallerino ha contribuito a comunicare la cultura della vaccinazione, l'importanza nel proteggere la propria salute e quella degli altri con il vaccino anti HPV. Sono state illustrati gli importanti numeri della prevenzione: il vaccino anti HPV riduce del·90% le patologie correlate al Papilloma virus ed è sicuro.

E’ stato anche proiettato un video sonoro molto coinvolgente realizzato dagli studenti di scuole delle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Piemonte. Gli studenti hanno mostrato molta attenzione nell'ascolto delle relazioni.