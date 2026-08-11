Sanremo, consuntivo delle aperture straordinarie per le sostituzioni delle vecchie carte di identità

“Con le aperture straordinarie dedicate alle nuove carte di identità elettroniche è stata raddoppiata la capacità di rilascio con l’emissione di ben 1.335 nuove CIE in sostituzione dei documenti cartacei. E’ stata un’iniziativa di rilievo che, attraverso un forte impegno organizzativo e di risorse, ha permesso di rispondere alle esigenze dei cittadini. Ringrazio quindi il Segretario Generale Monica Di Marco, il dirigente Fausto Galimberti, il funzionario Roberto Capaccio e tutto il personale che ha reso possibile questo risultato”.

Così interviene il vicesindaco Fulvio Fellegara a conclusione del ciclo di aperture straordinarie organizzate dall’Amministrazione comunale per agevolare il rinnovo delle vecchie carte d’identità cartacee.

Dal 21 aprile al 31 luglio, infatti, sono state garantite aperture straordinarie in 4 sportelli senza appuntamento, dedicati esclusivamente all'emissione delle CIE.

Gli uffici sono stati aperti 45 volte oltre i normali orari di servizio, coprendo i pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì (dalle 14:30 alle 18). Si ricorda anche l’apertura di un sabato mattina al mese nello stesso periodo e la speciale apertura serale del 21 luglio (fino alle ore 22).

Complessivamente il servizio ha totalizzato 160 ore di aperture straordinarie, pari ad almeno 530 ore/sportello. Per assicurare la piena efficienza, oltre al personale ordinariamente addetto e al funzionario responsabile, sono stati impiegati 7 dipendenti comunali di altri servizi – appositamente formati – insieme al personale di accoglienza e vigilanza.

Nel corso delle aperture, inoltre, sono stati rilasciati centinaia di codici PIN e PUK a cittadini che non riuscivano più a reperirli.

L'intera campagna informativa è stata ampiamente promossa tramite comunicati stampa, il sito web istituzionale e i canali social del Comune.

Si coglie l’occasione per ricorda che, sebbene il Governo abbia prolungato la validità delle carte d'identità cartacee esclusivamente per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e i vecchi contratti con i fornitori di pubblici servizi fino alle rispettive scadenze naturali, dal 3 agosto le vecchie carte d’identità cartacee non hanno più validità per l’espatrio, così come non presentano i vantaggi di identità digitale e i livelli di sicurezza garantiti dalle nuove CIE.

“Per venire ulteriormente incontro all'utenza – conclude il vicesindaco – l’Amministrazione comunale prevede di programmare nuove aperture straordinarie all'inizio dell'autunno, senza prenotazione e con accesso in base all'ordine cronologico di arrivo, le cui date saranno tempestivamente pubblicizzate a mezzo stampa. Ad ogni modo, a prescindere dai futuri open day e dalla proroga statale limitata, il consiglio è di provvedere alla sostituzione del vecchio documento non appena possibile, utilizzando l'ordinario servizio dell'ufficio comunale preposto”.

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