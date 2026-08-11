Sanremo: piscina di via della Mercede e gara per la gestione: affidamento di due anni, prorogabile fino a quattro

Il Comune di Sanremo avvia il percorso per il nuovo affidamento della gestione della piscina comunale di via della Mercede. Con la determinazione dirigenziale numero 3896 del 31 luglio 2026, il Servizio Sport ha approvato l’avviso di indagine di mercato finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici. L'obiettivo è arrivare a una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione degli operatori individuati attraverso l’avviso. La futura concessione avrà una durata iniziale di due anni, con la possibilità di prorogarla annualmente per un massimo di ulteriori due anni e, quindi, per una durata complessiva non superiore a quattro anni. La decorrenza effettiva sarà collegata alla sottoscrizione del contratto o, se precedente, alla consegna dell’impianto.

La scelta arriva dopo un percorso amministrativo condizionato anche dalle vicende legate al Palazzetto dello Sport di Pian di Poma, all’interno del quale è previsto un nuovo impianto natatorio. Il Comune sottolinea infatti come la conclusione dei lavori e le future decisioni sulla gestione della struttura siano destinate a incidere sull’economicità, attuale e prospettica, della piscina di via della Mercede. Al momento, però, non è possibile individuare una data certa per la conclusione dei lavori e la presa in consegna del complesso sportivo. Una prima stima prudenziale indica in circa due anni il tempo necessario per completare le opere e arrivare all’avvio concreto della gestione, pur con la possibilità di ulteriori slittamenti. Per questo l’amministrazione ha ritenuto necessario procedere con la gara per la struttura di via della Mercede, evitando al tempo stesso di creare vincoli incompatibili con i futuri assetti dell’impiantistica sportiva cittadina.

Nel frattempo, per garantire la continuità delle attività e ridurre al minimo i disagi per gli utenti, è stata disposta una proroga tecnica dell’attuale gestione fino al 30 novembre 2026. A proseguire sarà la società My Sport SSD Cons. Arl, con sede a Genova, già affidataria dell’impianto. La proroga è stata ritenuta necessaria perché l’interruzione del servizio provocherebbe un grave danno all’interesse pubblico, considerando che la piscina di via della Mercede è attualmente l’unico impianto natatorio esistente sul territorio comunale. La società ha dato la propria disponibilità a proseguire la gestione alle medesime condizioni dell’affidamento in essere. Per il periodo della proroga tecnica, inoltre, non sarà dovuto alcun canone di concessione.

La struttura comunale di via della Mercede 2/A comprende, al piano terra, gli uffici e l’atrio, gli spogliatoi con sauna e servizi, il piano vasca con una piscina principale da 25 metri per 15 e una vasca più piccola da 8 metri per 3,50, oltre alla tribuna. Al piano seminterrato sono presenti i locali tecnici, la palestra, la vasca di compenso e i relativi servizi, mentre all’esterno si trovano le aree pertinenziali con accesso da via della Mercede e dalla strada laterale adiacente alla chiesa di San Martino. Il valore stimato e attualizzato della concessione, calcolato sulla durata massima di quattro anni, è pari a 1.390.700,75 euro, importo che la determina indica come inferiore alla soglia prevista dal Codice dei contratti. Da qui la scelta di procedere con la procedura negoziata prevista dall’articolo 187 del D.Lgs. 36/2023, preceduta dall’indagine di mercato.

L’avviso di manifestazione di interesse ha quindi esclusivamente lo scopo di individuare gli operatori interessati a essere successivamente invitati alla procedura. Non si tratta ancora di una gara vera e propria: non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o proposte contrattuali. Il Comune precisa inoltre che la manifestazione di interesse non vincola l’amministrazione, che potrà sospendere, interrompere, modificare o annullare il procedimento. L’avvio della procedura rappresenta comunque un passaggio atteso per definire il futuro della piscina comunale, mentre fino alla fine di novembre sarà garantita la prosecuzione dell’attuale gestione.