L’Ottobre Sanremasco: eventi e proclamazioni del “Cittadino Benemerito” e dei “Premi San Romolo”

Il Comune di Sanremo, con la collaborazione della Famija Sanremasca, organizza le celebrazioni in onore del Santo Patrono del 13 ottobre (San Romolo), ovvero l’“Ottobre Sanremasco” che prevede, oltre a eventi e incontri, il conferimento dei seguenti titoli e premi:

Cittadino Benemerito : attribuito a personalità nata a Sanremo, o con meriti eccezionali anche non nata a Sanremo, ma che abbia fattivamente contribuito, attraverso opere ed attività, ad onorare la città

Premio San Romolo: conferito a cittadini che abbiano dato lustro a Sanremo in ambiti quali lo sport, l'imprenditoria, la cultura, le opere sociali.

Di seguito il programma delle celebrazioni e i premiati

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 5 ottobre

ore 11, Bauma di San Romolo: Santa Messa in onore del Santo Patrono

ore 17,15 Concattedrale di San Siro: processione della Madonna del Rosario

Sabato 11 ottobre

ore 17, Teatro della Federazione Operaia: XII Concerto di San Romolo: “Ricordo del M° Piero Paganelli”, Pianista Zeno De Marco

Domenica 12 ottobre

ore 18, Teatro del Casinò: Orchestra Sinfonica “ Tra virtuosismo e rigore e un racconto orientale ”. Violino: Stefan Milenkovich Direttore: Giancarlo De Lorenzo.

”. Violino: Stefan Milenkovich Direttore: Giancarlo De Lorenzo. ore 21, Teatro Ariston: La Compagnia Stabile “Città di Sanremo” presenta “CUM... PRUMESCI SPUUXI”, commedia in tre atti traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti. Ingresso libero

Lunedì 13 ottobre, Festa del Santo Patrono

ore 10.30, Concattedrale di San Siro: Solenne Concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo

ore 16.30, Teatro del Casinò: premiazione dei concorsi “Testimoni del Tempo” e di poesia dialettale ligure – ponentina; attribuzione dei Premi San Romolo; proclamazione del Cittadino Benemerito. Intermezzi dell’Orchestra Giovanile “Note Libere”

Venerdì 31 ottobre

ore 18.15, Concattedrale di San Siro: Santa Messa in suffragio dei Defunti della Famija Sanremasca e di tutta la città di Sanremo

I PREMIATI

CITTADINA BENEMERITA

Guendalina GRAFFIGNA

Nata a Sanremo nel 1979, conseguita la maturità classica nel 1998 al Liceo G.D. Cassini, nel 2003 si è laureata con lode in psicologia all’Università Cattolica di Milano ove ha poi conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2007. Parallelamente è stata visiting scholar all’Università di Cardiff nel Regno Unito e all’Università di Alberta in Canada, con cui continua a collaborare. Ricercatrice di Psicologia delle Organizzazioni dal 2010 al 2015, nello stesso anno ha vinto il concorso da Professore Associato alla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano e nel 2018, a soli 38 anni, la cattedra di professore ordinario di Psicologia dei Consumi e della Salute all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza-Cremona. Lo stesso anno è stata nominata direttrice del primo Centro di Ricerca in Italia dedicato allo studio del coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte sanitarie, alimentari e ambientali. Con un team internazionale di ricercatori e dottorandi, coordina attualmente progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, dal Ministero della Salute, da Regione Lombardia, da Fondazione Cariplo e da numerose e prestigiose aziende nazionali ed internazionali nel settore farmaceutico e alimentare. Sotto la sua guida, il centro di ricerca ha costruito un laboratorio di Consumer Science all’avanguardia nel campus di Cremona. Il suo lavoro si colloca nel crocevia tra scienza, società e impegno istituzionale, con un approccio volto a tradurre la ricerca in strumenti concreti per il benessere collettivo. Ha all’attivo oltre 210 pubblicazioni scientifiche internazionali. Accanto all’impegno accademico è anche una voce pubblica della scienza: editorialista di Corriere Salute, IlSole24Ore, AdnKronos, Panorama, e ospite ricorrente di trasmissioni televisive e radiofoniche, spiega ai cittadini temi complessi come la sostenibilità alimentare e l’influenza della psicologia nelle scelte di acquisto.

PREMIO SAN ROMOLO PER L’IMPRENDITORIA

Enio MARINO

Nato a Sanremo il 25 ottobre 1955, diplomatosi geometra nel 1974, ha subito collaborato all'impresa edile artigiana fondata nel 1959 dal padre Giovanni Battista, al quale è subentrato costituendo, nel 1992, con la sorella Consolata, l’impresa Marino srl, di cui è amministratore delegato. L’azienda ha acquisito apprezzate competenze nell'edilizia sia privata che pubblica, integrando l'attività nel ramo movimento terra, nel settore impianti idrici, meccanici, elettrici ed ha attrezzato un efficiente laboratorio di falegnameria, specializzandosi nel settore restauro di edifici storici e monumentali. Presidente della Scuola Edile e della Cassa Edili per molti anni, dal 1985 è membro del Consiglio Direttivo dell'ANCE Imperia (Associazione. Nazionale. Costruttori Edili), ricoprendo la carica di Presidente dal 2018 al 2025. Nell'Impresa Marino, che occupa circa 60 operai e tecnici, è entrata nel 2024 operativamente la terza generazione: Simone, nipote di Marino Giovanni Battista.

PREMIO SAN ROMOLO PER LA CULTURA

Andrea CARTOTTO

Nato a Sanremo il 1° giugno 1985, laureato in Scienze Giuridiche, è coordinatore didattico, docente di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Impegnato nella formazione del personale docente di ogni ordine e grado nella didattica digitale e intelligenza artificiale, è esperto di identificazione e prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo. Ha curato e cura numerose pubblicazioni su primarie riviste e portali di settore del mondo della scuola ed ha messo a punto “Il Galateo di Mister Internet” che comprende versioni per fascia di età rivolte a ragazzi ed adulti di un decalogo pratico per non cadere nelle insidie della rete, per utilizzare al meglio i social media e per tutelare i minori dai rischi connessi. In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione Unesco 2021, ha ricevuto la nomina a “Learning Hero”. È membro del Registro internazionale dei formatori per la didattica innovativa I.E.T. ed iscritto al Registro nazionale dei formatori professionisti A.I.F Nominato nel 2024 tra i 100 Leader dell’Innovazione Educativa in Italia.

PREMIO SAN ROMOLO PER LE OPERE SOCIALI

Luca BORDONARO

Nato a Sanremo il 1° febbraio 1975, dopo il diploma allo Scientifico consegue la qualifica professionale di grafico, web designer e sviluppatore di siti web che esercita presso imprese del settore. Dal 2018, su impulso del Centro Ascolto Caritas Sanremo, è responsabile del progetto, in sinergia con il Comune di Sanremo, dell’istituzione di un Emporio Solidale, inaugurato al Palafiori il 1° aprile 2019. L’Emporio, con il sostegno del Comune e la partecipazione attiva di associazioni e club services, oggi aiuta stabilmente ogni anno circa 250 famiglie (nel 2024 sono stati recuperati e distribuiti 27.738 kg. di ortofrutta). Su proposta di Bordonaro, il Banco Alimentare Liguria ha attivato nella struttura un punto logistico. Una volta al mese l’Emporio riceve un camion con circa 20 bancali di alimenti destinati a tutti gli enti accreditati nel territorio compreso tra Taggia e Ventimiglia. Negli anni, l’Emporio è diventato non solo un luogo di distribuzione alimentare ma anche uno spazio di accoglienza e inclusione

PREMIO SAN ROMOLO PER LO SPORT

Giorgia AMODEO

Nata a Sanremo il 10 settembre 2001, è iscritta all'Università di Genova, facoltà Scienze del Turismo. Gareggia nella Categoria S02 FINP (Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico) con la Polisportiva Integrabili. Si è distinta in importanti manifestazioni di nuoto sin dal 2015, quando è medaglia d’oro 50 dorso (record italiano di categoria) ai Campionati Italiani Giovanili di Massarosa. Negli anni successivi, con costanza e sacrificio, ha inanellato medaglie d’oro anche nei 50 e 100 stile libero oltre che nei 50 dorso. Il 5 e 6 luglio scorso, al Campionato Italiano di Società e ai Campionati Italiani Assoluti Estivi di Nuoto Paraolimpico svoltisi a Napoli, ha migliorato i tempi personali riuscendo a conquistare tre medaglie d’argento nei 50 e nei 100 mt. stile libero e nei 50 mt. dorso per la Categoria S02.