Cronaca | 08 ottobre 2025, 11:57

Sanremo: bilico sbaglia strada e si blocca a rondò Francia, traffico in tilt

Probabilmente è stato 'tradito' dal navigatore satellitare

Sbaglia probabilmente strada e si ritrova a dover girare attorno alla piccola rotonda di rondò Francia, all’incrocio tra la via omonima, via Volta, via Zefiro Massa e via Marsaglia, bloccando il traffico.

E’ accaduto questa mattina a Sanremo, quando un bilico avrebbe cercato di imboccare via Alessandro Manzoni arrivando da via Zefiro Massa. Il tratto di strada è però a senso unico, quindi il mezzo si è trovato costretto a effettuare la retromarcia per dirigersi poi verso la galleria di Francia, per poter quindi riprendere con regolare circolazione. Probabilmente un errore del navigatore satellitare ha portato a questa situazione.

Il traffico in tutto il centro è rimasto semiparalizzato per diversi minuti.

Elia Folco

