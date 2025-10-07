 / Attualità

Attualità | 07 ottobre 2025, 07:05

Taggia ottiene 30mila euro dal Ministero per il progetto “Spiagge Sicure – Estate 2025”

Fondi destinati alla prevenzione dell’abusivismo commerciale e alla tutela delle aree sensibili durante la stagione estiva

Il Comune di Taggia potrà contare su un contributo ministeriale da 30 mila euro per garantire maggiore sicurezza sulle spiagge e nelle aree più frequentate nel periodo estivo. La Giunta comunale ha approvato il progetto “Spiagge Sicure – Estate 2025”, finanziato interamente con fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e destinati ai comuni litoranei.

Il piano, del valore complessivo di 29.947,17 euro IVA compresa, ha come obiettivo la prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, fenomeni che incidono in modo particolare nelle zone balneari durante l’estate.

Taggia è tra i 50 comuni italiani beneficiari del bando ministeriale. La candidatura era stata presentata dall’amministrazione comunale lo scorso 8 agosto, dopo la comunicazione della Prefettura di Imperia che aveva confermato l’ammissibilità della richiesta. Il 21 agosto la Prefettura ha approvato ufficialmente il progetto.

Il provvedimento è entrato subito in vigore, frutto di una scelta condivisa dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare risposte tempestive e concrete alle esigenze del territorio.

Andrea Musacchio

