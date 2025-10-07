Ospedaletti, al via il corso gratuito di Memory Training (allenamento della memoria) per pensionati

E' iniziato oggi il ciclo di 10 incontri gratuiti e guidati dalla dott.ssa Silvia Giorlando riguardo il corso di 'Memory Training' (allenamento della memoria): tieni in allenamento la tua memoria' organizzato dal Comune di Ospedaletti e dall'Associazione 'Auser' di Sanremo.

Gli incontri si svolgono ogni martedì dalle h.10 alle h.11,30 presso la Sala Eventi del Centro culturale polivalente 'La Piccola' in via Cavalieri di Malta e sono rivolti prioritariamente ai pensionati residenti.

Dopo l'incontro odierno, le successive date degli incontri saranno: 14 – 21 – 28 ottobre; 4 – 11 – 18 – 25 novembre, 2 – 9 dicembre. E' preferibile effettuare la prenotazione di partecipazione agli incontri presso l'Ufficio Servizi Sociali (te.0184 682498).