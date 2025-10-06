Ventimiglia: I.C. 2 Cavour, formazione del personale conclusa con successo grazie al PNRR

Grande soddisfazione all'Istituto Comprensivo Statale N° 2 "Cavour" di Ventimiglia: si sono concluse con successo le attività di formazione del personale scolastico finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale (DM) 66/2023.

Il progetto, rientrante nella linea di investimento "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" (Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1), ha permesso all'istituto di formare il proprio personale docente e ATA potenziando le competenze digitali di base e avanzate, essenziali per affrontare le sfide della scuola del futuro.

La formazione, erogata da A&D Academy e destinata a rafforzare la transizione digitale all'interno dell'istituto, ha coinvolto un ampio numero di partecipanti, tra docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado e personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA).

I percorsi formativi per i docenti hanno coperto aree cruciali per l'innovazione scolastica: Didattica Digitale Integrata (DDI), metodologie didattiche inclusive sviluppo di percorsi didattici con il supporto dell’intelligenza artificiale per l'utilizzo efficace di strumenti e piattaforme digitali a supporto dell'apprendimento e dell'inclusione, Sicurezza per garantire un ambiente scolastico digitale protetto per studenti e personale. Per il personale ATA si è puntato sulla Digitalizzazione Amministrativa, per ottimizzare i flussi di lavoro della segreteria e migliorare l'efficienza organizzativa dell'istituto.

La Dirigente Scolastica, dott. Antonella Costanza, ha espresso grande entusiasmo per i risultati raggiunti: "Abbiamo centrato un obiettivo fondamentale del nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Grazie ai fondi PNRR DM 66, il personale dell'IC 2 Cavour è ora più preparato che mai a integrare le nuove tecnologie nella didattica e nella gestione quotidiana della scuola, offrendo così ai nostri studenti un'esperienza educativa al passo con i tempi e proiettata verso le competenze del XXI secolo."

Il completamento di queste attività testimonia l'impegno dell'Istituto Comprensivo N° 2 "Cavour" di Ventimiglia nel promuovere una scuola non solo inclusiva, ma anche innovativa e digitalmente avanzata, in linea con gli obiettivi strategici europei e nazionali.

Anche l’animatrice digitale della scuola che ha coordinato gli interventi ins. Antonella Marchesi ha espresso la propria soddisfazione. “Grazie a questo impegno costante, l’Istituto è all'avanguardia nelle tematiche digitali e di sicurezza informatica. La scuola vanta la presenza di personale scolastico altamente qualificato che garantisce l'uso sicuro e consapevole delle nuove tecnologie. Questo investimento continuo nel tempo in competenze digitali non solo arricchisce la didattica, ma assicura anche un ambiente di apprendimento protetto per tutti gli studenti”.