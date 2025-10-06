Ventimiglia al centro dell’Europa per l’adattamento climatico

Ventimiglia si prepara a diventare per tre giorni il cuore pulsante della riflessione europea sull’adattamento climatico e la rigenerazione urbana. Dal 7 al 9 ottobre 2025, la città ospiterà la General Assembly e il Workshop del Pilot 2 del progetto europeo CLIMINVEST – Bankable by Design, Continuous and Predictive Climate Adaptation Investments with Co-Benefits, finanziato dal programma Horizon Europe (Grant Agreement n. 101212947).

L’iniziativa vedrà la partecipazione di oltre 60 rappresentanti provenienti da 23 partner internazionali, tra cui imprese del settore finanziario, investitori, operatori specializzati in soluzioni per l’adattamento climatico, aziende informatiche e enti pubblici di Spagna, Grecia, Cipro e Italia.

Ventimiglia è protagonista del progetto come guida di uno dei quattro “Use Cases” previsti, con un focus specifico sulla riqualificazione energetica e la valorizzazione di edifici e aree urbane. L’obiettivo è rigenerare spazi sottoutilizzati, rendendoli più attrattivi per cittadini, imprese e turisti, in linea con una visione sostenibile e inclusiva dello sviluppo urbano. “Ospitare la General Assembly di CLIMINVEST è per noi un’opportunità importante per condividere esperienze con i partner europei e per mettere in evidenza il percorso di rigenerazione urbana che Ventimiglia sta portando avanti”, ha dichiarato il Sindaco, On. Flavio Di Muro.

Il programma dell’evento si articola in tre giornate. Il 7 ottobre sarà dedicato al Workshop sullo Use Case di Ventimiglia, con una visita all’area pilota e un incontro tecnico tra i partner. L’8 ottobre si terranno le sessioni della General Assembly, focalizzate sugli avanzamenti scientifici e tecnologici del progetto. Infine, il 9 ottobre la mattinata sarà riservata ai lavori in plenaria presso il suggestivo Forte dell’Annunziata, luogo simbolico della città.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale, volto a migliorare la qualità della vita, limitare il consumo di suolo e incentivare l’uso di energie rinnovabili. Ventimiglia si conferma così laboratorio di innovazione e sostenibilità, capace di dialogare con l’Europa e di proporre soluzioni concrete per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo.