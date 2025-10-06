Sanremo: domani prosegue il Festival della Salute 2025, una nuova giornata con una intensa programmazione

Dopo l’entusiasmante inaugurazione e la prima giornata di eventi, il Festival della Salute 2025 prosegue domani con una programmazione intensa che intreccia ricerca, testimonianze, prevenzione e temi sociali di grande attualità.

Mattino dedicato alle scuole - Proseguono i laboratori per studenti di tutte le età, tra esperienze scientifiche e attività educative:

· Cacciatori di bufale: gioco interattivo per smascherare le fake news (Me-Lab).

· Parliamo di infezioni sessualmente trasmesse: incontro senza tabù con gli specialisti di Malattie Infettive ASL1.

· Spazio Giovani: presentazione del servizio di ascolto e consulenza per ragazzi 14–21 anni.

· Caseificatori per un giorno: laboratorio sulla produzione del formaggio e il valore delle razze locali.

· Il valore nascosto delle api: scoperta del miele e del ruolo fondamentale delle api ligustiche.

· La vera faccia della Radioterapia: smontare miti e paure.

· Salviamoci la pelle: prevenzione oncologica cutanea con chirurghi plastici e senologi.

· Gamble Game: giochi da tavolo e attività per riflettere sui rischi dell’azzardo.

Pomeriggio aperto alla cittadinanza

· Sala Brezza (14.00–18.00):

o Accendiamo i riflettori sulla SLA con specialisti ASL1 e testimonianze AISLA.

o Presentazione Associazione Italiana Miastenia.

o Progetto PREVE.D.I.: prevenzione demenza e ictus con test cognitivi di autovalutazione.

· Campo delle Nuvole (14.30–17.00):

o Benessere donna: il ruolo dell’ostetrica e sessione di Pelvicgym (su prenotazione).

· Giardino delle Idee (14.30–18.00):

o Tutela dell’acqua potabile e prevenzione del botulino nelle conserve domestiche.

o Mamme e cibo: istruzioni pratiche per la gravidanza.

· Sala One Health (15.30–16.30):

o Cos’è l’affido: protezione e sostegno per i minori.

· Sala Orizzonti (15.30–18.00):

o I giovani nel tempo dell’incertezza: indagine sulla popolazione giovanile della provincia con il dott. Roberto Ravera, il dott. Francesco Sferrazzo e la dott.ssa Erika Martini. L’incontro con Fabio Mancini, supermodello e promotore di progetti educativi è stato purtroppo annullato per un problema di salute dell’ospite.

· Sala delle Onde (16.00–18.00):

o La pelle racconta: imparare a leggere i segnali oncologici cutanei.

· Giardino delle Idee (17.15–18.00):

o Vivere con gli animali: salute e responsabilità nella relazione uomo–animale.

· Campo delle Nuvole (17.15–18.00):

o Proiezione del cortometraggio L’ultimo Marshmallow con i ragazzi di ANGSA e laboratorio creativo.

Screening gratuiti - Martedì 7 ottobre disponibili:

· Test rapidi per HIV, HBV e HCV (accesso libero).

· Screening ortottico per bambini 5–7 anni (Lions Club Sanremo Matutia, su prenotazione).

· Screening e visite senologiche (35–74 anni, su prenotazione).

· Test cognitivi di autovalutazione (Progetto PREVE.D.I., libero accesso).

· Colloqui di ascolto per genitori con psicologi di Neuropsichiatria infantile (su prenotazione).

Gli stand del Festival - Ogni giorno il pubblico potrà visitare:

· Spazio FIDAS con giochi e autoemoteca.

· Vento di Ponente – Salute Mentale e Dipendenze con attività di autovalutazione dei rischi.

· PREVENIamo – Dipartimento di Prevenzione con esperienze pratiche tra sanità animale, igiene alimentare e salute collettiva.

· Giardino del Volontariato con le associazioni della Consulta.

· Mostra fotografica Disabilità e Inclusione del Polo Tecnologico Imperiese.

Punto di Primo Soccorso Misericordie con dimostrazioni pratiche di manovre salvavita.