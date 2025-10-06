Rombano i motori, a novembre Bordighera ospita una manifestazione per auto 4x4

Bordighera ospiterà, domenica 16 novembre, una manifestazione automobilistica di auto 4x4. Lo ha deliberato la Giunta comunale, vista la valenza sociale e sportiva dell'iniziativa in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione Ingenito, accogliendo così la richiesta dell’associazione sportiva dilettantistica “Club 4 X 4 Riviera dei Fiori” di Vallecrosia, organizzatrice dell'evento.

La manifestazione andrà in scena sulla spiaggia di Bordighera, a ponente dell’impianto di depurazione, considerato che non tutto il tratto di arenile richiesto per lo svolgimento della manifestazione è nella disponibilità del comune di Bordighera, essendovi alcuni tratti di spiaggia libera e altri in concessione e subconcessione a privati per l’esercizio di attività turistico ricreative.

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all’ottenimento da parte dell’associazione promotrice dell’iniziativa di tutti i permessi, autorizzazioni e atti di assenso necessari per l’utilizzo delle aree interessate. Inoltre, la deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.