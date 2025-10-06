Giornate FAI d’Autunno: borghi, ville e luoghi ritrovati per celebrare i 50 anni del Fondo Ambiente

In occasione del cinquantenario dalla fondazione del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, le Delegazioni territoriali e i Gruppi Giovani della Liguria si mobilitano per offrire un’edizione speciale delle Giornate FAI d’Autunno 2025, con visite straordinarie e aperture eccezionali in tutta la regione.

La varietà delle proposte dimostra l’impegno del FAI nel valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico ligure, con un’attenzione particolare alla conservazione, alla conoscenza storica e alla partecipazione civica. Tra i luoghi protagonisti, spiccano borghi come Rezzo e Cènova, nell’entroterra imperiese, dove il patrimonio artistico si intreccia con la tradizione agropastorale della montagna ligure. A Balestrino, nel savonese, tornerà ad animarsi per due giorni il suggestivo “villaggio fantasma”, da decenni inaccessibile a causa della franosità del terreno, con attività pensate anche per i più piccoli.

Non mancano le ville e i palazzi normalmente chiusi al pubblico, come Villa Gavotti ad Albisola Superiore, gioiello rococò con saloni decorati e giardini all’italiana, Palazzo Celesia a Genova, testimone delle trasformazioni urbanistiche del XIX secolo, e Villa Durazzo “Esedra” a Sestri Levante, immersa in un paesaggio agricolo e ricco di memorie illustri.

Alla Spezia, invece, l’attenzione si concentra su Piazza Europa, con visite guidate alla Cattedrale di Cristo Re, al Palazzo Comunale e alla sede dell’Agenzia delle Entrate, esempi emblematici dell’architettura razionalista del Novecento.

“Sensibilizzare e coinvolgere nella tutela del patrimonio è il nostro obiettivo – dichiara Farida Simonetti, presidente FAI Liguria – e quest’anno celebriamo il Cinquantenario con nuove aperture come Podere Lovara a Levanto e Villa Rezzola a Lerici, restaurate e restituite al pubblico”.

Anche l’Assessore regionale alla Cultura Simona Ferro sottolinea il valore dell’iniziativa: “Le Giornate FAI d’Autunno sono un’occasione unica per riscoprire la storia e le eccellenze della Liguria, grazie all’impegno dei volontari e dei giovani”.

L’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del FAI: fondoambiente.it – Giornate FAI d’Autunno in Liguria