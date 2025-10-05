 / Attualità

Attualità | 05 ottobre 2025, 11:04

La sanremese Carlotta De Melas al Book Pride con l’anteprima del nuovo albo illustrato 'Mia mamma Maud Wagner'

Un albo illustrato che celebra la prima tatuatrice americana: arte, libertà e forza femminile in un’opera poetica e visivamente potente

La scrittrice sanremese Carlotta De Melas ha presentato in anteprima al Book Pride il suo nuovo albo illustrato Mia mamma Maud Wagner, edito da Maschietto Editore e impreziosito dalle illustrazioni di Maria Lucia Carbone.

L’opera si distingue come un vero e proprio oggetto d’arte, non solo per la ricercatezza dei contenuti, ma anche per la scelta della carta, la cura dei dettagli e la forza evocativa delle illustrazioni.

Il libro è ispirato alla figura di Maud Wagner (1877–1961), celebre acrobata circense e prima tatuatrice professionista donna degli Stati Uniti, che con coraggio e determinazione seppe affermarsi in un mondo allora dominato dagli uomini. La sua storia diventa simbolo di libertà, indipendenza e autodeterminazione femminile, valori che l’albo celebra con poesia e intensità visiva.

L’anteprima ha già riscosso un notevole successo di pubblico e critica: Carlotta De Melas è stata infatti intervistata da Booktomi, realtà di riferimento nel panorama della critica letteraria e della promozione della lettura.

Il libro sarà disponibile ufficialmente dal 25 ottobre 2025, in occasione della Giornata degli Artisti, ma è già ordinabile dal sito dell’editore.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium