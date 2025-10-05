La sanremese Carlotta De Melas al Book Pride con l’anteprima del nuovo albo illustrato 'Mia mamma Maud Wagner'

La scrittrice sanremese Carlotta De Melas ha presentato in anteprima al Book Pride il suo nuovo albo illustrato Mia mamma Maud Wagner, edito da Maschietto Editore e impreziosito dalle illustrazioni di Maria Lucia Carbone.

L’opera si distingue come un vero e proprio oggetto d’arte, non solo per la ricercatezza dei contenuti, ma anche per la scelta della carta, la cura dei dettagli e la forza evocativa delle illustrazioni.

Il libro è ispirato alla figura di Maud Wagner (1877–1961), celebre acrobata circense e prima tatuatrice professionista donna degli Stati Uniti, che con coraggio e determinazione seppe affermarsi in un mondo allora dominato dagli uomini. La sua storia diventa simbolo di libertà, indipendenza e autodeterminazione femminile, valori che l’albo celebra con poesia e intensità visiva.

L’anteprima ha già riscosso un notevole successo di pubblico e critica: Carlotta De Melas è stata infatti intervistata da Booktomi, realtà di riferimento nel panorama della critica letteraria e della promozione della lettura.

Il libro sarà disponibile ufficialmente dal 25 ottobre 2025, in occasione della Giornata degli Artisti, ma è già ordinabile dal sito dell’editore.