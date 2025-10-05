Genieri e trasmettitori, a Ventimiglia il 55° raduno Italia-Francia

Raduno, corteo e cerimonia militare. Ventimiglia ospiterà il 55° incontro Italia-Francia dell'Anget Genieri e Trasmettitori e Amicale Des Transmissions et du gènie de la Cote d'Azur. L'appuntamento sarà il 12 ottobre alle 10 innanzi al monumento ai genieri e trasmettitori in via Giovanni XXIII.

All'occasione prenderanno parte associazioni d'Arma, autorità civili e militari, delegazioni della Liguria, Piemonte e Costa Azzurra.

La cerimonia prevede alle 9.30 il raduno e il ricevimento di autorità e associazioni nel piazzale della sede sociale del Centro Studi in via Roma, alle 10 il corteo verso il monumento ai caduti genieri e trasmettitori e alle 10.15 la cerimonia militare. Seguirà il pranzo sociale presso il ristorante 'U Gentile' in strada per Rocchetta Nervina.