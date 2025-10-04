Sanremo brinda con “Vini in Villa”: a Villa Ormond due giorni dedicati all’eccellenza enologica (Foto)

Varata ufficialmente l'edizione 2025 di Vini in Villa, la manifestazione organizzata col patrocinio di Confartigianato e del Comune di Sanremo a Villa Ormond dedicata ai vini.

Trecento etichette saranno degustabili durante il weekend, con tanto di accompagnamento gastronomico offerto da diversi esercenti del territorio.

Una manifestazione che mira a fare conoscere la Liguria (e la provincia di Imperia) anche sotto l'aspetto enogastronomico, come sottolineato dal consigliere regionale Armando Biasi: "L'istituzione deve essere di fianco a voi per queste iniziative. Siamo in una location fantastica che merita di essere valorizzata.

Molte volte si pensa che questi eventi servano giusto a promuovere le etichette, ma non è così, dobbiamo puntare a formare sul tema del nostro patrimonio.

Si vince tutti insieme, se abbiamo una pianificazione della Liguria in 10 anni sarà un successo: abbiamo caratteristiche uniche da sfruttare".

L’edizione 2025 porta con sé alcune novità significative, a partire dal sistema di accesso alle degustazioni: i tradizionali gettoni vengono infatti sostituiti da un biglietto unico che permette di assaggiare liberamente tutte le etichette presenti. Il costo è di 30 euro in prevendita online (35 direttamente in cassa) e dà diritto a esplorare le quasi 300 proposte distribuite nelle sale di Villa Ormond, suddivise per tipologia – bianchi, rossi, rosé e spumanti.

A garantire un’esperienza di livello ci saranno i sommelier certificati Fisar, incaricati non solo del servizio, ma anche di guidare gli ospiti in un percorso di degustazione consapevole. Una scelta che conferma la crescita qualitativa della rassegna e la sua ambizione a diventare un punto di riferimento per il settore.