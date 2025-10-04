 / Eventi

Sanremo brinda con “Vini in Villa”: a Villa Ormond due giorni dedicati all’eccellenza enologica (Foto)

Il brindisi augurale ha dato il via alla due giorni

Varata ufficialmente l'edizione 2025 di Vini in Villa, la manifestazione organizzata col patrocinio di Confartigianato e del Comune di Sanremo a Villa Ormond dedicata ai vini.

Trecento etichette saranno degustabili durante il weekend, con tanto di accompagnamento gastronomico offerto da diversi esercenti del territorio.

Una manifestazione che mira a fare conoscere la Liguria (e la provincia di Imperia) anche sotto l'aspetto enogastronomico, come sottolineato dal consigliere regionale Armando Biasi: "L'istituzione deve essere di fianco a voi per queste iniziative. Siamo in una location fantastica che merita di essere valorizzata.

Molte volte si pensa che questi eventi servano giusto a promuovere le etichette, ma non è così, dobbiamo puntare a formare sul tema del nostro patrimonio.

Si vince tutti insieme, se abbiamo una pianificazione della Liguria in 10 anni sarà un successo: abbiamo caratteristiche uniche da sfruttare".

L’edizione 2025 porta con sé alcune novità significative, a partire dal sistema di accesso alle degustazioni: i tradizionali gettoni vengono infatti sostituiti da un biglietto unico che permette di assaggiare liberamente tutte le etichette presenti. Il costo è di 30 euro in prevendita online (35 direttamente in cassa) e dà diritto a esplorare le quasi 300 proposte distribuite nelle sale di Villa Ormond, suddivise per tipologia – bianchi, rossi, rosé e spumanti.

A garantire un’esperienza di livello ci saranno i sommelier certificati Fisar, incaricati non solo del servizio, ma anche di guidare gli ospiti in un percorso di degustazione consapevole. Una scelta che conferma la crescita qualitativa della rassegna e la sua ambizione a diventare un punto di riferimento per il settore.

Elia Folco

