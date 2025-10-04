A Triora il mese di Halloween inizia con il Ghost Tour di Autunnonero (Foto)

Triora, il celebre paese delle Streghe, stasera, sabato 4 ottobre, apre il mese più magico dell’anno con un nuovo appuntamento del Ghost Tour di Autunnonero.

Al calar della sera, il borgo si trasformerà in un percorso narrativo immersivo a lume di lanterna: un itinerario notturno tra vicoli, piazze e palazzi, guidato dagli Storyteller Giovanni De Mattia e Brigida Melga. Cronache antiche, leggende popolari e tradizione orale si intrecceranno in un viaggio che riporta alla luce episodi dimenticati e memorie inquietanti.

Tra le tappe, il processo alle streghe del 1587, i segreti del famigerato unguento delle streghe, le vicende drammatiche dell’antico Palazzo Capponi e le leggende sui morti che ritornano.

Il ritrovo sarà alle 22 davanti ai portici all’inizio del centro storico. Prenotazione obbligatoria su www.autunnonero.com/prenotazioni. Le prossime date del Ghost Tour Triora saranno 4 ottobre, 1° novembre (speciale Halloween) e il 15 novembre mentre il Ghost Tour Dolceacqua si terrà l'11 ottobre, il 31 ottobre (speciale Halloween) e il 29 novembre.