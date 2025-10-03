Confartigianato Imperia festeggia 80 anni al Casinò di Sanremo: cerimonia con istituzioni, tavola rotonda e premiazioni

Appuntamento domani, sabato 4 ottobre, alle ore 17 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, per la cerimonia per gli 80 anni di Confartigianato Imperia. Una giornata che vuole celebrare la storia dell’associazione di artigiani con le tante iniziative messe in campo in questi otto decenni e l’attività svolta al fianco delle imprese.

All’evento sarà presente anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo. Ad aprire la cerimonia sarà Donatella Vivaldi Presidente di Confartigianato Imperia, seguita dai saluti dei rappresentanti delle Istituzioni.

In programma una tavola rotonda alla quale parteciperanno il Presidente di Confartigianato Imprese, Marco Granelli, il Presidente della Fondazione Manlio e Maria Letizia Germozzi, Prof. Giulio Sapelli, il giornalista e conduttore televisivo Giuseppe Brindisi, e il Vicedirettore del quotidiano “La Stampa”, Gianni Armand-Pilon. La condizione sarà affidata al moderatore Federico Quaranta.

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazioni per la fedeltà associativa, l’impegno associativo e lo sviluppo sostenibile. Prevista anche un'esposizione fotografica “Facce da Artigiani” di Roberto Pecoraro nel Foyer del Teatro.