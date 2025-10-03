Triora saluta e rende omaggio a Silvano Stella 'Silvanetto': i funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15

Triora si stringe in queste ore nel dolore per la scomparsa di Silvano Stella, conosciuto con l’affettuoso soprannome di “Silvanetto”. Aveva 69 anni e si è spento ieri, circondato dall’amore dei suoi cari. A darne il triste annuncio sono stati la compagna Anna, il fratello Vittorino, le cognate Elsa, Maria Rosa, Graziella e Claudia, insieme ai nipoti, agli amici e a tutti i parenti che lo hanno sempre accompagnato con affetto.

I funerali si terranno domani alle 15, presso la Chiesa di Nostra Signora Assunta di Triora. Al termine della celebrazione, il corteo funebre accompagnerà la salma al locale cimitero, dove Silvano troverà riposo. Già da oggi, nel pomeriggio, la salma sarà esposta nella stessa chiesa per consentire a tutti coloro che lo desiderano di portare un ultimo saluto e unirsi alla veglia di preghiera. La famiglia ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza a quanti si uniranno al cordoglio e prenderanno parte alla cerimonia, segno di quanto Silvano fosse una figura amata e rispettata dalla comunità.