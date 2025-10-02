Scuole di Bordighera, prosegue l’impegno per la riqualificazione dell’edificio di via Napoli, Sorriento “In contatto costante con Regione e comune "

A quasi tre anni dal grave incendio che nel 2022 ha danneggiato la nuova scuola di via Napoli, l’amministrazione comunale continua a lavorare per garantire soluzioni immediate alle famiglie e al tempo stesso programmare la riqualificazione dell’edificio scolastico. "Stiamo agendo al massimo delle nostre possibilità per assicurare la sistemazione di tutti gli alunni – ha dichiarato il consigliere regionale e comunale Walter Sorriento –. Fin da subito abbiamo individuato soluzioni alternative per collocare i ragazzi, riducendo al minimo i disagi per le famiglie".

Il consigliere ha sottolineato di essere quotidianamente in contatto con l’assessore regionale Marco Scajola per portare avanti il progetto di ricostruzione, in sinergia con i tecnici comunali e con il sostegno della Regione Liguria: "L’obiettivo condiviso – ha aggiunto – è avviare il cantiere nel più breve tempo possibile e restituire alla comunità scolastica un edificio sicuro e moderno". Il messaggio si ricollega alle dichiarazioni dell’assessore comunale Sferrazza e del consigliere Di Vito, con i quali c’è piena condivisione di intenti: "Offrire risposte concrete e tempestive è la priorità", ribadiscono dall’amministrazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle famiglie degli studenti, che anche in questa fase complessa non hanno fatto mancare collaborazione e comprensione.