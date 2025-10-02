Sanremo: “Photo in the Casbah”, la magia delle notti sanremesi in mostra

Sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 18:30, il bar OltreOltrelaqua di corso Orazio Raimondo 95 a Sanremo ospiterà l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva “Photo in the Casbah”. L’esposizione, curata da Gianni Bellanca, raccoglie gli scatti di quattro autori – Mauro Vigorosi, Gianni Bellanca, Giacomo Sottocasa e Manuela Martorana – che hanno immortalato la magia delle notti nell’Anfiteatro San Costanzo, cuore pulsante della manifestazione Rock in the Casbah.

Giunta alla sua 26ª edizione, Rock in the Casbah è molto più di un evento musicale: è un rito collettivo, un’esperienza che fonde musica, socialità e paesaggio urbano. I fotografi coinvolti nella mostra hanno saputo cogliere l’essenza di queste serate, ciascuno con il proprio stile e la propria sensibilità, restituendo attraverso le immagini l’atmosfera vibrante e suggestiva che anima il quartiere durante il festival. Guardando le fotografie, sembra quasi di sentire ancora le note nell’aria, di percepire il ritmo che ha scandito le notti estive sanremesi.

La mostra sarà visitabile per due mesi, negli orari di apertura del bar, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di immergersi nel racconto visivo di un evento che è ormai parte integrante dell’identità culturale della città.

Un’occasione per rivivere emozioni, riconoscersi nei volti e nei luoghi ritratti, e celebrare la forza evocativa della fotografia come strumento di memoria e narrazione.