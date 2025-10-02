Borghetto San Nicolò e Vallebona celebrano insieme la festa della Madonna del Rosario (Foto)

Borghetto San Nicolò e Vallebona celebrano insieme la festa della Madonna del Rosario. Domenica 5 ottobre è, infatti, prevista, una celebrazione unitaria per chiedere la pace nel mondo.

Le comunità della parrocchia San Lorenzo Martire e della parrocchia di San Nicolò di Bari alle 10 partiranno dalle chiese dei due paesi per un cammino processionale di preghiera per la pace con il quadro della Madonna che si concluderà nel parcheggio del cimitero di Vallebona.

"In questi momenti di guerra, fame e morte di tanti fratelli, in particolare dell'estremo Oriente, di Gaza, Palestina, Israele e Ucraina, vogliamo pregare Maria Regina della pace affinché vi sia una pace duratura nel mondo" - dice il parroco don Salvatore Crisopulli - "Fedeli, associazioni, amministrazioni e popolazione sono invitati a partecipare".