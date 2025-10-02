Bordighera lancia un’iniziativa per il benessere dei dipendenti comunali

Partita una nuova iniziativa del Comune di Bordighera rivolta al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie: è online l’avviso pubblico per la raccolta di adesioni per stipulare convenzioni a titolo gratuito per il personale (ad esempio sconti, promozioni esclusive, agevolazioni sull’acquisto e godimento di servizi con tariffe agevolate). https://www.comune.bordighera.im.it/Novita/Comunicati/Un-opportunita-per-le-imprese-e-le-associazioni-di-Bordighera

Possono partecipare gratuitamente imprese, attività e associazioni del territorio cittadino e della provincia, in ogni ambito; a solo titolo esemplificativo si citano servizi sanitari e para-sanitari (medici, laboratori di analisi, centri benessere, estetica), istituti bancari e assicurativi, attività sportive (palestre, piscine, associazioni sportive), agenzie di noleggio veicoli, servizi di assistenza fiscale.

Il nominativo degli aderenti sarà inserito nell’elenco pubblicato sul sito intranet del Comune di Bordighera e verrà diffuso a tutti i dipendenti per far conoscere attività, servizi e agevolazioni.

Non sono fissati termini di scadenza: la domanda può essere presentata in qualsiasi momento utilizzando l’apposito modulo di adesione, che può essere inviato via PEC a bordighera@legalmail.it oppure consegnato al Comune di Bordighera, in via XX Settembre 32.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0184 272228 e 0184 272207, oppure scrivere all’indirizzo mail personale@bordighera.it