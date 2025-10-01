Ventimiglia, abusi edilizi e degrado: controlli della polizia locale nel centro storico

Controlli e accertamenti volti a contrastare abusi edilizi e situazioni di degrado urbano nel centro storico a Ventimiglia sono in corso da parte della polizia locale. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Sono attualmente in corso accertamenti da parte della polizia locale nel centro storico, volti a contrastare abusi edilizi e situazioni di degrado urbano" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Ad oggi due soggetti sono già stati deferiti all’autorità giudiziaria con contestuale ordine di demolizione dei manufatti abusivi".

"Oltre a questo, sono in atto verifiche su affitti irregolari in scantinati evidentemente non a norma e non aventi i requisiti di abitabilità e salubrità, con l'obiettivo di risalire a situazioni di evasione dei tributi locali, in particolare della tassa sui rifiuti" - sottolinea Di Muro - "Tutto ciò si lega all’abbandono indiscriminato di rifiuti nei vicoli del centro storico: è evidente, infatti, che chi non è censito né, di conseguenza, in regola col pagamento della Tari, risulta anche sprovvisto delle tessere necessarie all’apertura delle ecoisole. Continueremo con i controlli, supportati anche dal nuovo sistema di videosorveglianza, per garantire decoro e, soprattutto, sicurezza per chi abita in locali non idonei".