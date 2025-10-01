 / Cronaca

Cronaca | 01 ottobre 2025, 13:01

Ventimiglia, abusi edilizi e degrado: controlli della polizia locale nel centro storico

"Ad oggi due soggetti sono già stati deferiti all’autorità giudiziaria con contestuale ordine di demolizione dei manufatti abusivi", dice il sindaco Di Muro

Ventimiglia, abusi edilizi e degrado: controlli della polizia locale nel centro storico

Controlli e accertamenti volti a contrastare abusi edilizi e situazioni di degrado urbano nel centro storico a Ventimiglia sono in corso da parte della polizia locale. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Sono attualmente in corso accertamenti da parte della polizia locale nel centro storico, volti a contrastare abusi edilizi e situazioni di degrado urbano" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Ad oggi due soggetti sono già stati deferiti all’autorità giudiziaria con contestuale ordine di demolizione dei manufatti abusivi".

"Oltre a questo, sono in atto verifiche su affitti irregolari in scantinati evidentemente non a norma e non aventi i requisiti di abitabilità e salubrità, con l'obiettivo di risalire a situazioni di evasione dei tributi locali, in particolare della tassa sui rifiuti" - sottolinea Di Muro - "Tutto ciò si lega all’abbandono indiscriminato di rifiuti nei vicoli del centro storico: è evidente, infatti, che chi non è censito né, di conseguenza, in regola col pagamento della Tari, risulta anche sprovvisto delle tessere necessarie all’apertura delle ecoisole. Continueremo con i controlli, supportati anche dal nuovo sistema di videosorveglianza, per garantire decoro e, soprattutto, sicurezza per chi abita in locali non idonei".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium