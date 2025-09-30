Ventimiglia ospita l’insediamento della Consulta regionale per i lavoratori frontalieri

Si terrà domani, mercoledì 1° ottobre alle ore 11, presso la Sala del Consiglio del Comune di Ventimiglia, l’insediamento ufficiale della Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri.

L’incontro, promosso dalla Regione Liguria, rappresenta un momento significativo per il territorio e per tutti coloro che quotidianamente attraversano il confine per lavorare, contribuendo al tessuto economico e sociale della regione.

A presiedere il consesso sarà l’assessore regionale Marco Scajola, delegato alle politiche del lavoro e ai rapporti con i frontalieri, che ha fortemente voluto la creazione di questo organismo consultivo. La Consulta nasce con l’obiettivo di dare voce alle esigenze dei lavoratori frontalieri, raccogliere istanze e proposte, monitorare le criticità e promuovere soluzioni condivise in sinergia con le istituzioni locali e nazionali.

Ventimiglia, città di confine e crocevia di scambi, è stata scelta come sede dell’insediamento per il suo ruolo strategico e simbolico. Sarà presente anche il sindaco Flavio Di Muro, che ha accolto con favore l’iniziativa, sottolineando l’importanza di rafforzare il dialogo tra Regione e territori per tutelare i diritti dei cittadini che operano oltre frontiera.

L’incontro segna l’avvio di un percorso che punta a valorizzare il lavoro frontaliero, affrontando le sfide legate alla fiscalità, alla previdenza, alla mobilità e all’accesso ai servizi. La Consulta si propone come strumento operativo e di ascolto, capace di intercettare le problematiche reali e di promuovere politiche mirate per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di migliaia di liguri impiegati all’estero.

Con questo primo appuntamento, la Regione Liguria conferma il proprio impegno nel sostenere una categoria spesso trascurata, ma fondamentale per l’economia locale. L’insediamento della Consulta rappresenta un passo concreto verso una maggiore inclusione istituzionale e una più efficace rappresentanza dei lavoratori frontalieri.