Vallecrosia: Tornano i corsi di recitazione per adulti di Liber Theatrum, al via la XXII edizione

L’estate è ormai finita e allora tornano ancora una volta i corsi di recitazione “per adulti” maggiori di età organizzati da Liber Theatrum da Ottobre a Maggio giunti alla XXII^ edizione.

Già fissata la consueta serata di “open day” lunedì 6 Ottobre alle ore 20.00 nel piccolo ma funzionale “teatrino” di via San Rocco 15 a Vallecrosia (sulla via parallela all’Aurelia sotto la chiesa moderna) con ingresso libero, gratuito e aperto a tutti per due incontri, per presentare il percorso che come sempre sarà guidato da Diego Marangon, vera anima di Liber Theatrum. Ancora una volta chi si vorrà avvicinare al mondo del teatro per scoprirne i segreti, ma soprattutto il fascino, si potrà così cimentare nell’arte della recitazione.

Nelle prime due serate introduttive sarà possibile innanzitutto comprendere le caratteristiche del percorso teatrale proposto e quindi avere informazioni, ottenere dettagli, chiedere delucidazioni al fine di iscriversi e iniziare al meglio una nuova avventura che si chiuderà dopo trenta incontri settimanali con un saggio-spettacolo di fine corso.

Come gli anni scorsi, a guidare il gruppo sarà Diego Marangon, attore, regista, operatore culturale e organizzatore di eventi e festival che rinnoverà un’offerta formativa sempre molto apprezzata da chi si vuole avvicinare al mondo del teatro, per sperimentare la propria predisposizione o soddisfare desiderio e curiosità latenti, così come hanno fatto nel corso degli anni innumerevoli allievi e corsisti, tanti poi incapaci di rinunciare a provare l’emozione e l’adrenalina di calcare il palcoscenico.

Anche quest’anno si è quindi alla vigilia di un cammino che sarà lungo e articolato, richiedendo impegno, costanza, disciplina, serietà e dedizione, ma produrrà anche tanto divertimento e leggerezza e che ancora una volta riuscirà a regalare soddisfazioni, gratificazioni e grandi sorprese, offrendo stimoli ed entusiasmo, solleticando e sollecitando la curiosità di coloro che decideranno di iscriversi, per cogliere quei risultati che da anni vengono raggiunti brillantemente, vincendo con successo una sfida personale affascinante e arricchente.

Un percorso dedicato al corpo e alla voce, fatto di esercizi corporei e giochi teatrali, improvvisazione e lavoro sull’intenzione, oltre all’ascolto (di sé e degli altri) che permetterà agli aspiranti attori di esplorare e sperimentare soprattutto la propria sfera emozionale, per riuscire a mettere in scena la parola drammaturgica e trasmettere al meglio un messaggio, facendo vibrare le corde emotive degli spettatori, in un viaggio metaforico che, come al solito, porterà alla messa in scena di un saggio finale.