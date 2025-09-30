Imperia: un uomo nordafricano armato di coltello ferisce una donna, caccia all’aggressore in città e in provincia

Un nordafricano di circa 40 anni, ospite di una comunità in via Garessio a Imperia, è uscito dalla struttura impugnando un coltello dopo una lite avvenuta al suo interno. Nell’alterco è rimasta ferita una donna, soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Pronto soccorso in codice giallo da un equipaggio della Croce Rossa di Imperia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto un acceso confronto con altri presenti nella struttura. Al culmine del diverbio, avrebbe impugnato un coltello e sarebbe uscito, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine e il 118. Le ricerche sono in corso sia nel capoluogo che nel resto della provincia. Dopo un primo controllo senza esito presso la stazione ferroviaria, l’uomo è ora attivamente ricercato nelle vie del centro cittadino.

Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e rintracciare l’aggressore.