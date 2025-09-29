Ventimiglia punta sull’elioterapia: Confesercenti favorevole al progetto, Scibilia "Da sempre sponsorizziamo il 365Mare"

Ventimiglia potrebbe presto ampliare la propria offerta turistica grazie all’introduzione delle attività di elioterapia sulle spiagge, anche al di fuori della stagione balneare. Una possibilità che, secondo Confesercenti, rappresenta un’opportunità da cogliere senza esitazioni. “Se pur le associazioni di categoria non sono state consultate dal Comune di Ventimiglia, ci permettiamo di esprimere in modo ultra favorevole rispetto alla opportunità di concedere attività di eliopterapia alle attività balneari che ne fanno richiesta, sfruttando il sole che bacia la nostra città”, ha dichiarato il presidente cittadino di Confesercenti, Sergio Scibilia.

L’associazione ricorda come già da tempo sostenga il progetto turistico “365Mare”, pensato per valorizzare le spiagge di Ventimiglia durante tutto l’anno, accompagnato da specifiche azioni di promozione e comunicazione. “Confesercenti da sempre – dichiara Scibilia – sponsorizza un progetto turistico 365Mare mirato allo sfruttamento delle nostre spiagge tutto l’anno, da inserire come forte attrazione, con tanto di supporto di una specifica promo-commerciale”. Negli ultimi anni, complice il clima mite e la valorizzazione del paesaggio, il flusso turistico ha smesso di concentrarsi esclusivamente nei mesi estivi, aprendosi anche alle altre stagioni. Da qui la necessità di offrire servizi aggiuntivi sulle spiagge, come attività elioterapiche e servizi marittimi, anche in bassa stagione. Le regole regionali stabiliscono che, fuori dal periodo estivo, stabilimenti e spiagge libere attrezzate debbano restare aperti almeno tre giorni alla settimana, con obbligo nei festivi e prefestivi e con orario minimo dalle 10 alle 16.

“Auspichiamo – conclude Scibilia – che il Comune di Ventimiglia possa cogliere questa opportunità e proseguire nel dialogo costruttivo tra il mondo delle imprese private e l'ente pubblico, che porti a nuove iniziative nell'ambito della Blue Economy, offrendo opportunità di sviluppo anche alle piccole imprese, e creando nuovi sistemi di accoglienza anche sul litoraneo, avendo come hub principale la magnificenza del nostro porto turistico di Cala del Forte”.