Ventimiglia, l'elioterapia sbarca in consiglio comunale. Forza Italia e Frontalieri: "Il nostro voto alla mozione emendata sarà favorevole"

"Forza Italia e Frontalieri voteranno la mozione emendata con coerenza e responsabilità. Annunciamo già ora il nostro voto favorevole all'emendamento da noi presentato e alla mozione che sarà in discussione il prossimo consiglio comunale, previsto il 30 settembre, indipendentemente dalle scelte degli altri gruppi politici, alleati compresi" - commentano Forza Italia e Frontalieri a Ventimiglia riferendosi alla mozione sull'elioterapia che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.

"Aspettavamo un invito ma siamo ancora in attesa" - sottolineano - "Una mancanza di attenzione che riteniamo grave, vista l’importanza del tema per il rilancio turistico e commerciale della città. Quindi, noi andiamo avanti da soli e annunciamo già oggi che voteremo il testo che verrà discusso in assemblea. Lo facciamo con coerenza rispetto alle nostre posizioni e con senso di responsabilità verso i cittadini che rappresentiamo. Le decisioni si prendono nel merito, non per convenienza o tattica politica".

"Un tema che riteniamo prioritario per il rilancio turistico e commerciale della città" - affermano - "Chiederemo che la mozione sull’elioterapia venga discussa prima delle altre perché riguarda interessi concreti della città e risponde a istanze reali degli operatori del settore. Per noi contano i contenuti, non le bandiere. Continueremo a lavorare con serietà, coerenza e rispetto per gli impegni presi con i cittadini".