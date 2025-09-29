Ventimiglia dà l'ok all'apertura annuale a scopi elioterapici delle spiagge libere attrezzate

"Con la delibera di Giunta comunale, n 179 del 19 settembre, approvata nella seduta di questa mattina l'esecutivo esprime assenso all'apertura annuale a scopi elioterapici delle spiagge libere attrezzate assegnate con il bando del 2023 limitatamente alla prossima stagione invernale 2025-2026, con l'espletamento del servizio negli orari minimi obbligatori fissati dalle linee guida regionali". Lo annuncia l'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano.

"A conferma che la destagionalizzazione del turismo rappresenta un primario obiettivo dell'Amministrazione che si concretizza anche promuovendo ed implementando i servizi legati alle spiagge e al mare" - sottolinea Catalano.

"Un tema che ha trovato nei gruppi consiliari di maggioranza un’unanime visione, che è stata affiancata da un'approfondita istruttoria da parte degli uffici comunali per la valutazione tecnico, giuridica e di legittimità degli atti" - mette in risalto l'assessore al Demanio.