Molini di Triora: intervento dei Vigili del Fuoco che hanno salvato un setter caduto in una buca, il ringraziamento dei proprietari

Un pomeriggio di paura si è trasformato in un lieto fine grazie al coraggio e alla professionalità dei Vigili del Fuoco di Sanremo. Ieri, in località Drego a Molini di Triora, un setter di nome Gresy è caduto accidentalmente in una buca profonda e stretta, stimata intorno ai 50 metri di profondità.

L’animale rischiava la vita, intrappolato in un punto quasi inaccessibile. L’intervento dei pompieri è stato delicatissimo: con corde e attrezzature speciali, si sono calati all’interno del cunicolo, operando in condizioni estremamente difficili. Dopo una lunga e complessa operazione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere il cane e a riportarlo in superficie, sotto gli occhi commossi dei presenti.

“Un intervento straordinario – raccontano i padroni – condotto con grande umanità, coraggio e professionalità. Non potremo mai ringraziarli abbastanza per aver salvato il nostro Gresy”. Il cane, subito trasportato al pronto soccorso veterinario di Imperia, è stato sottoposto a una serie di controlli: fortunatamente non ha riportato fratture, solo tanta stanchezza e spavento. Dopo una notte in osservazione, potrà fare ritorno a casa.

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che ancora una volta si confermano un presidio fondamentale non solo per la sicurezza delle persone, ma anche per quella dei nostri amici a quattro zampe.