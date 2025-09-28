 / Cronaca

Cronaca | 28 settembre 2025, 21:08

Molini di Triora, cane da caccia cade in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco con manovre speleo-alpine (Foto)

L’intervento della squadra SAF del comando di Imperia ha permesso di riportare in salvo il Setter tra la gioia del padrone

Attimi di paura a Drego, frazione del comune di Molini di Triora, nel tardo pomeriggio di domenica. Un cane da caccia di razza Setter è scivolato all’interno di un pozzo roccioso, rimanendo intrappolato senza possibilità di risalire.

Sul posto è intervenuta una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del comando di Imperia, specializzata in operazioni in ambienti impervi. Con l’ausilio di corde e tecniche di calata, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’animale e a trarlo in salvo.

Il cane, fortunatamente in buone condizioni, è stato riconsegnato al padrone che lo attendeva con apprensione. L’operazione si è conclusa poco dopo le 18, confermando ancora una volta l’importanza delle unità SAF nelle situazioni di emergenza in zone difficili da raggiungere.

News collegate:
 Molini di Triora: intervento dei Vigili del Fuoco che hanno salvato un setter caduto in una buca, il ringraziamento dei proprietari - 29-09-25 07:51

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium