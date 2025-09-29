La Pubblica Amministrazione avanza nella nostra provincia: Master di 2° livello per Lorenzo Marcucci e Sara Portesan

Venerdì scorso due funzionari liguri, il sanremese Lorenzo Marcucci del Comune matuziano e Sara Portesan del Comune di Imperia, hanno conseguito con il massimo dei voti – 110 e Lode – il Master di 2° livello in Innovazione della Pubblica Amministrazione (MIPA) presso l’Università di Genova. Un percorso formativo di alto livello che ha visto entrambi impegnati nella stesura di una tesi dedicata a uno dei temi più attuali per le istituzioni: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo, con particolare attenzione all’innovazione introdotta dal principio di risultato nell’ambito della contrattualistica pubblica.

I due funzionari, entrambi in forza agli uffici “gare” dei rispettivi Comuni, hanno scelto di affrontare temi che coniugano aspetti giuridici e tecnologici, guardando al futuro delle procedure amministrative. La sfida non è soltanto teorica: le competenze acquisite sono immediatamente spendibili all’interno delle istituzioni, con benefici concreti per l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa. "Non consideriamo questo traguardo come un riconoscimento esclusivamente personale – sottolineano – ma come un punto di partenza per lo sviluppo amministrativo del nostro territorio. Le conoscenze maturate sono già oggi strumenti a disposizione delle comunità locali".

Accanto al percorso accademico, il riconoscimento assume un valore simbolico: la dimostrazione che la Pubblica Amministrazione può essere un’organizzazione giovane, aperta al cambiamento, pronta a cogliere le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica. L’esperienza formativa, infatti, si intreccia con la volontà di trasmettere un’immagine rinnovata della PA: vicina ai cittadini, orientata ai risultati e capace di valorizzare le competenze e il merito del proprio personale.

Un messaggio forte e chiaro che parte da Sanremo e Imperia ma che si proietta a livello più ampio: il futuro della Pubblica Amministrazione passa anche dalla formazione continua dei suoi funzionari e dalla loro capacità di innovare, coniugando rigore giuridico e strumenti tecnologici.