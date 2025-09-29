 / Al Direttore

Sanremo, Ducato bianco fermo da mesi in via Galilei: i residenti attendono la rimozione, da giovedì c'è il divieto (Foto)

“Ora vediamo se verrà finalmente spostato"

Da mesi un furgone Ducato Maxi bianco è parcheggiato davanti al civico 3 di via Galileo Galilei, senza mai muoversi. La sua presenza è diventata ormai un piccolo “caso” di quartiere: diversi residenti hanno segnalato la situazione alle autorità competenti, chiedendosi se il mezzo sia da considerarsi abbandonato.

Nonostante le ripetute richieste, finora nulla è cambiato. A partire da giovedì prossimo, tuttavia, il Comune ha disposto un divieto di sosta dalle 7.30 proprio nel tratto interessato. Una misura che potrebbe finalmente portare a una verifica o addirittura alla rimozione del veicolo.

Ora vediamo se verrà finalmente spostato – commentano gli abitanti – visto che la speranza è sempre l’ultima a morire”.

Carlo Alessi

