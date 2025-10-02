Sanremo: aveva un proprietario ma era abbandonato, la Polizia Municipale rimuove il furgone nel quartiere del Polo Nord

Sospiro di sollievo per i residente del quartiere Polo Nord a Sanremo, in via Galilei. Dopo mesi di segnalazioni da parte dei residenti, la Polizia Municipale ha rimosso il furgone Ducato Maxi bianco che da tempo occupava lo stesso posto davanti al civico 3, senza mai spostarsi. Il mezzo, che aveva attirato l’attenzione e le lamentele di chi vive nella zona, è stato oggetto di controlli da parte degli agenti: al termine delle verifiche è emerso che il furgone risultava regolarmente intestato a un proprietario, ma nei fatti era stato abbandonato.

La svolta è arrivata in seguito al divieto di sosta temporaneo disposto dal Comune a partire da giovedì mattina per motivi di viabilità. Proprio questa misura ha reso possibile l’intervento risolutivo, con la rimozione del veicolo che da tempo occupava impropriamente lo spazio pubblico. Soddisfatti i residenti, che da mesi chiedevano una soluzione a quella che era diventata una presenza ingombrante e quasi 'misteriosa': "Finalmente la situazione si è sbloccata – commenta un’abitante – non ne potevamo più di vedere quel furgone fermo da mesi".

L’episodio riaccende il tema dei veicoli abbandonati in città: un fenomeno spesso sottovalutato, che però contribuisce al degrado urbano e riduce la disponibilità di parcheggi.