Omaggio alla Roulette Francese: esce dalle sale da gioco e va in mostra a Porta Teatro del Casinò di Sanremo

La regina indiscussa dei giochi da Casinò, la roulette francese, esce dalla sala da gioco per trasformarsi in un’inedita installazione artistica a Porta Teatro. Con le sue origini che si perdono nei secoli – fino a risalire al “Biribissi”, passatempo del Seicento – la roulette è da sempre simbolo di eleganza e fascino, spesso immortalata in celebri pellicole del cinema internazionale.

Oggi il pubblico può ammirarla in una veste diversa: un tavolo verde d’epoca con la ruota, i numeri e le fiches, allestiti come elementi scenici di un’opera d’arte. L’iniziativa vuole essere un omaggio alla storia del Casinò e alla sua capacità di offrire, ieri come oggi, intrattenimento esclusivo e di grande suggestione.

«L’installazione ricavata da un tavolo da gioco d’epoca richiama la storia aziendale – ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Giuseppe Di Meco – ricordando come il Casinò sappia offrire l’intrattenimento più variegato ed esclusivo, ieri come oggi. Vogliamo ringraziare per l’iniziativa Angelo Brazzit, che dopo 38 anni di servizio ha lasciato l’azienda, dimostrando anche con quest’ultimo lavoro il suo continuo impegno e la grande passione applicata».

L’allestimento della roulette non è l’unica novità. Nel Foyer è visitabile la mostra dedicata al Festival della Moda Maschile (1952-1996), mentre nello spazio espositivo accanto alla scala liberty trova posto l’omaggio a Eugene Ferret, l’ingegnere che progettò e per primo diresse il Kursaal di Sanremo, cuore storico della città.

Le esposizioni, così come l’installazione artistica della roulette, sono aperte al pubblico con ingresso libero e gratuito.