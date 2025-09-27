Cresci professionalmente con “Performa”: il futuro è digitale con corsi gratuiti a Genova, Savona e Sanremo

Vuoi migliorare le tue competenze e cavalcare le opportunità della trasformazione digitale? Con “Performa!”, lo Studio Aschei – organismo accreditato presso la Regione Liguria e leader nei corsi di alta formazione professionale – propone un programma di corsi gratuiti e innovativi, nelle città di Genova, Savona e Sanremo.

Le iscrizioni sono già aperte per questo importante progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Programma Regionale FSE+ Liguria 2021-2027. Le lezioni si terranno sia in presenza che online, per una formazione completa e flessibile.

Requisiti di accesso

Maggiore età

Residenza o domicilio in Liguria

Essere disoccupati o occupati con obbligo scolastico assolto

Conoscenza di base della lingua italiana

L’ammissione avviene previo test di lingua italiana e colloquio motivazionale.

I corsi disponibili

- Intelligenza Artificiale e Machine Learning – 40 ore

Scopri le tecnologie che stanno cambiando il mondo: fondamenti di AI, elaborazione del linguaggio naturale, casi d’uso concreti, privacy ed etica. Con progetto finale applicativo.

- Cittadinanza Digitale – 32 ore

Diventa un cittadino digitale consapevole: sicurezza online e protezione dati, pensiero critico ed educazione ai media, diritti digitali e partecipazione civica, comunicazione responsabile in rete. Con progetto finale.

- Cybersecurity – 32 ore

Impara a difendere dati e informazioni, una competenza sempre più richiesta: sicurezza di reti e dispositivi, identità digitale, phishing e truffe online, privacy ed etica. Con simulazioni pratiche e casi reali.

Tutti i corsi sono completamente gratuiti perché cofinanziati dall’Unione Europea e vengono tenuti da docenti qualificati che affiancano la teoria a lezioni pratiche. Al termine del percorso, con una frequenza regolare che non superi il 10% di assenze, viene rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione. Le competenze acquisite sono subito spendibili nel mondo del lavoro, offrendo opportunità concrete di crescita e aggiornamento professionale.

Studio Aschei è sempre al fianco di chi vuole crescere, formarsi e investire sul proprio futuro.

Per informazioni e iscrizioni:

Tel. 019/8940195 – Cell. 353/3019417 (dal lunedì al venerdì, orario 9-13 / 14-17)