Ventimiglia consegna il premio Eugenio Magnani 2025 a Erica Perrino, Valentina Florio e Ilaria Positano (Foto)

Ventimiglia consegna a Erica Perrino, Valentina Florio e Ilaria Positano il premio Eugenio Magnani 2025. La cerimonia si è svolta, ieri sera, al Forte dell'Annunziata alla presenza di autorità, locali e regionali, della polizia locale, di associazioni e studenti del liceo Aprosio.

La Confesercenti provinciale di Imperia in collaborazione con la società Marina Development Corporation e il liceo Aprosio e con il patrocinio del Comune hanno, infatti, consegnato il prestigioso riconoscimento, realizzato con un'anima di legno massello d'ulivo caratteristico del nostro territorio, simbolo di tenacia e resistenza, a tre donne imprenditrici ventimigliesi doc, tutte e tre ex studentesse del liceo Aprosio, accomunate dalla passione e dal lavoro per l'agricoltura sostenibile legata all'alimentazione. Tutte le premiate, infatti, gestiscono aziende che hanno il food & beverage come denominatore comune.

"Per noi Eugenio Magnani, uno dei più brillanti delegati-manager della promozione turistica, persona straordinaria che ci ha lasciato troppo presto, rappresenta l'essenza di questo premio che nasce dal bisogno di comunicare ai giovani il valore del sacrificio, attraverso cui è possibile raggiungere la piena realizzazione personale. Per questi valori, con questo spirito, per la storia professionale e umana che ha rappresentato Eugenio Magnani, il premio è intitolato alla sua memoria" - viene ricordato durante la cerimonia della quarta edizione del premio - "Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta, come diceva sir Winston Churchill".