Sanremo e Coldirodi rendono omaggio a Padre Semeria nel 158° anniversario della nascita (Foto)

La comunità di Coldirodi e la città di Sanremo hanno celebrato oggi il 158° anniversario della nascita di Padre Giovanni Semeria (1867–1931), figura di straordinaria importanza religiosa, culturale e civile.

La cerimonia si è aperta alle 10.45 con l’alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno nazionale e la deposizione di una corona d’alloro, offerta da CNA Imperia a nome della città di Sanremo, presso il monumento dedicato al sacerdote. Sono seguiti la benedizione e i saluti ufficiali, alla presenza delle Associazioni d’Arma e di Volontariato, degli alunni dell’Istituto Padre Semeria, del vicesindaco Fulvio Fellegara, di S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, insieme a numerose autorità civili, militari e religiose. Tra i presenti anche l'ex consigliere comunale Roberto Rizzo.

"Ringrazio tutti i presenti - ha esordito il vicesindaco - per aver dato dimostrazione di come un'idea di educazione messa in campo da padre Semeria sia ancora oggi attuale, dando i suoi frutti all'interno della società. Il suo sforzo nei confronti degli orfani è stato impressionante e ha dato modo di ricostruire un mondo dopo il post guerra. A oggi dobbiamo continuare a seguire questo esempio, stiamo lavorando per capire quanto profonda possa essere la collaborazione tra il territorio e l'istituto Semeria, per il futuro".

"Sono contento di celebrare questa ricorrenza - ha aggiunto il vescovo Suetta - Oggi ricordiamo un cittadino illustre e un grande uomo di chiesa. Lo immagino come una cerniera, che ha creato e consolidato contatti, dimostrando nel contempo grande concretezza. È stato un ponte tra il mondo ecclesiastico e quello civile, attraverso la carità e il dialogo, tanto che la sua opera è ancora viva tra noi"

Anche dal prefetto Antonio Giaccari è giunto un messaggio inviato per ricordare la figura di padre Semeria, così come dall'assessore regionale Marco Scajola, che non hanno mancato di ricordare l'illustre figura.

Al termine, il corteo si è spostato davanti alla casa natale di Padre Semeria per un momento di raccoglimento, seguito da rinfresco.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17.30, nella Sala degli Specchi del comune, messa a disposizione dall'amministrazione Comunale di Sanremo, si terrà la conferenza dal titolo 'Padre Giovanni Semeria: da Coldirodi all’Italia'. La relazione sarà affidata al dott. Alberto Guglielmi Manzoni, che ripercorrerà la vita e l’opera del sacerdote, approfondendo il suo ruolo di predicatore, cappellano militare, educatore e cofondatore insieme a Don Giovanni Minozzi dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia.

Nato a Coldirodi il 26 settembre 1867, Padre Giovanni Semeria è stato considerato uno dei più importanti oratori sacri del XIX secolo: intellettuale di grande apertura, cappellano militare durante la Prima guerra mondiale, sempre vicino ai più deboli. Con Don Giovanni Minozzi si dedicò in particolare agli orfani di guerra, fondando numerose opere di accoglienza. A Sanremo volle anche un orfanotrofio, prima a Villa Luca e poi nella sede attuale in via Madonna Pellegrina. Morì a Sparanise il 15 marzo 1931, lasciando un segno indelebile di fede, cultura e carità.