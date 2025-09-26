Linea ferroviaria tra Ventimiglia e Cuneo: risolto il guasto di Airole e dopo 5 cinque giorni riprende la circolazione

Un violento temporale che ha colpito il Ponente ligure nella notte tra il 21 e il 22 settembre aveva provocato un nuovo guasto alla stazione “PM 11+959” di Airole, gestita dal DCO di Breil-sur-Roya. Come segnalato dall’Osservatorio Ferroviario del Tenda, gruppo nato nel 2023 per dare voce a pendolari e associazioni del territorio, si è trattato dello stesso problema tecnico al sistema di telecomando che già nel novembre 2024 aveva interrotto per 36 ore la circolazione.

Il guasto, annuncia puntualmente l'Osservatorio, è stato risolto e dal pomeriggio di oggi (venerdì 26 settembre) la linea Cuneo-Ventimiglia è tornata pienamente operativa. I convogli hanno ripreso a transitare regolarmente, offrendo nuovamente ai viaggiatori la possibilità di spostarsi senza disagi. In particolare risultano confermate le corse:

- treno 22959 Cuneo 14:41 – Ventimiglia 17:33, regolare

- treno 22958 Ventimiglia 16:20 – Cuneo 19:19, regolare

- treno 22957 Cuneo 17:15 – Ventimiglia 20:05, regolare

- treno 22964 Ventimiglia 18:49 – Cuneo 21:21, regolare

La riattivazione della circolazione rappresenta un sollievo per pendolari e viaggiatori abituali, dopo l’ennesimo stop tecnico lungo una linea già fragile ma fondamentale per i collegamenti transfrontalieri.