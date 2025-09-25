 / Sanità

Sanità | 25 settembre 2025, 13:51

Ripartono i “Mercoledì del CDCD”: incontri per caregiver sul declino cognitivo all’Ospedale Borea di Sanremo

Dal 1 ottobre al 17 dicembre, un ciclo di appuntamenti con esperti Asl1 per informare, sostenere e formare chi assiste persone con demenza. Focus su prevenzione, stimolazione e supporto psicologico

Torna l'appuntamento con i “Mercoledi del CDCD”, incontri informativi per caregiver di pazienti con declino cognitivo a cura del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1.

Il 1 ottobre presso l'ospedale “Borea” di Sanremo, primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca, dalle 16 alle 17,30 si parlerà del declino cognitivo. La conferenza sarà divisa in tre moduli:

1.     Declino cognitivo: la gestione non farmacologica dei disturbi del comportamento ed il supporto ai caregivers, con la Dott.sa Daniela Pelosi – psicologa clinica e psicoterapeuta Asl1;
2.     Declino cognitivo: valutazione neuropsicologica e stimolazione cognitiva, con la Dott.sa Elisa Piccione – neuropsicologa Asl1;
3.     La prevenzione del declino cognitivo: la demenza è evitabile!, con il Dott. Alessandro Leonardi – neurologo coordinatore del CDCD.

Fino al 17 dicembre 2025, ogni due settimane, si terrà un ciclo di appuntamenti dedicati a chi assiste persone con declino cognitivo. Sarà un’occasione per ricevere informazioni utili, chiarimenti e strumenti pratici grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni.

Intervista al Dott. Alessandro Leonardi Responsabile CDCD Asl1: https://www.youtube.com/watch?v=r9XXueVPXVQ

