Bordighera: nuovi orari per l’Ufficio IAT nei mesi di ottobre e novembre 2025

Il Comune di Bordighera ha reso noto che, nei mesi di ottobre e novembre 2025, l’Ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) situato in via Vittorio Emanuele 172 osserverà un nuovo orario di apertura al pubblico, pensato per offrire un servizio efficiente e puntuale a residenti e visitatori.

L’ufficio sarà operativo il lunedì, martedì, venerdì e sabato con doppia fascia oraria: al mattino dalle 10:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. Il mercoledì l’apertura sarà limitata al pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, mentre il giovedì l’ufficio accoglierà il pubblico al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. La domenica, invece, l’Ufficio IAT resterà chiuso.

Questa rimodulazione degli orari risponde all’esigenza di garantire una presenza costante e qualificata nei giorni di maggiore affluenza, mantenendo al contempo un equilibrio tra disponibilità e sostenibilità operativa.

L’Ufficio IAT rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi desidera conoscere meglio il territorio, ricevere materiale informativo, suggerimenti su itinerari e attività, oppure semplicemente orientarsi tra le bellezze e i servizi offerti da Bordighera.