Vallecrosia, registrazione in studio e prove pratiche gratuite: open day alle Industrie Musicali (Foto)

Musica e prove pratiche gratuite. Open day alle Industrie Musicali a Vallecrosia. L'appuntamento sarà sabato 4 ottobre dalle 14:30 alle 18:30.
"Un'occasione per scoprire i nostri corsi e vivere la musica in prima persona" - fanno sapere dalle Industrie Musicali - "Sarà un pomeriggio speciale in cui vi sarà la presentazione dei corsi, un incontro con i nostri insegnanti, una visita della struttura e prove pratiche gratuite. L'ingresso è libero".
"Dalle 15 alle 17, vi sarà anche la possibilità di registrare gratuitamente in studio. I posti, però, sono limitati e, perciò, bisogna prenotare subito lo spazio in via Roma 97" - dicono - "Per info e prenotazioni contattare su WhatsApp lo +39 3881580400".