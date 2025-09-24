Vallecrosia, registrazione in studio e prove pratiche gratuite: open day alle Industrie Musicali (Foto)

Musica e prove pratiche gratuite. Open day alle Industrie Musicali a Vallecrosia. L'appuntamento sarà sabato 4 ottobre dalle 14:30 alle 18:30.

"Un'occasione per scoprire i nostri corsi e vivere la musica in prima persona" - fanno sapere dalle Industrie Musicali - "Sarà un pomeriggio speciale in cui vi sarà la presentazione dei corsi, un incontro con i nostri insegnanti, una visita della struttura e prove pratiche gratuite. L'ingresso è libero".