Judo, il campione olimpico Pino Maddaloni incontra gli studenti di Ventimiglia (Foto e video)

Campione di sport e di vita. Pino Maddaloni, campione olimpico di judo, incontra gli alunni dell'Ic Cavour nel teatro comunale di Ventimiglia.

Dopo il riuscito workshop ‘Il benessere e la tutela degli atleti e delle atlete: valorizzare la crescita personale, il rispetto e l’inclusione’ proposto, ieri pomeriggio, in sala consiliare dal Judo Club Ventimiglia in occasione della manifestazione ‘Judo360°: sport, scienza e cultura’, questa mattina studenti e docenti hanno potuto ascoltare e scoprire la storia del ragazzo diventato icona dello sport mondiale che, nonostante difficoltà e sacrifici, è riuscito a realizzare il suo sogno. E' stata, dunque, anche un'occasione per celebrare la ricorrenza dei 25 anni dalla vittoria di Pino Maddaloni ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, l’indimenticabile medaglia d’oro che commosse tutti gli italiani e che tutta l’Italia festeggiò. All'incontro, condotto dal giornalista Renzo Balbo, sono intervenuti anche il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Serena Calcopietro e i consiglieri regionali Armando Biasi e Walter Sorriento.

Nel pomeriggio odierno, inoltre, Maddaloni incontrerà gli atleti dello Judo Club Ventimiglia in palestra dove sono previsti alle 17 Meet&Freet e alle 18 una masterclass. L’iniziativa, per la sua finalità sociale, culturale, sportiva e scientifica, ha ricevuto il patrocinio di Regione Liguria; comune di Ventimiglia; FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali); CONI Comitato Regionale Liguria; Scuola Regionale dello Sport del CONI Liguria e Comitato Regionale FIJLKAM Liguria settore Judo.