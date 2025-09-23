San Michele, tutto pronto a Pigna per i festeggiamenti patronali (Foto)

Musica, poesia e specialità locali. Pigna è pronta per i festeggiamenti patronali di San Michele.

Tanti gli eventi proposti dall'Asd Pignese in collaborazione con il Comune. "'Una marcia in più', andata in scena domenica scorsa, ha aperto i quattro giorni di festa" - fanno sapere gli organizzatori - "Venerdì 26 settembre, invece, musica occitana con il Trio piemontese Quba Libre animerà la serata, a partire dalle 20.45, nella tensostruttura del campo sportivo. Dalle 20, inoltre, si potranno degustare specialità locali, come le tagliatelle ai funghi porcini".

"Domenica 28 settembre alle 20.45 alla tensostruttura al campo sportivo si potranno ascoltare poesie e canti dialettali in pignasco" - svelano gli organizzatori - "Lunedì 29 settembre vi saranno la fiera, la santa messa solenne alla 11 presso la chiesa parrocchiale e un pomeriggio musicale con la banda musicale l'Alpina di Pigna. Alle 20, nella tensostruttura al campo sportivo si potranno degustare ravioli 'Cu pesigu', capra e fagioli e altro. La serata sarà animata dall'Orchestra Cristian e la Luna Nueva che farà ballare i presenti. Vi è un ampio parcheggio presso il campo sportivo. Prenotazioni entro sabato 28 settembre al 3387555904 (signor Siboldi) o allo 0184241016 (Comune)".