Sanremo 2026, già impazza il toto-nomi. Carlo Conti: “I Big li annuncio al Tg1 del 7 dicembre”

Il Festival è ancora lontano, ma a quanto pare Carlo Conti ha già ingranato la marcia alta per Sanremo 2026. Il conduttore toscano ha svelato alcune novità su Sanremo Giovani e, soprattutto, ha fatto sapere di essere già al lavoro sulla scelta delle canzoni. Tanto è bastato per scatenare la girandola di voci sui Big pronti a salire sul palco dell’Ariston.

Come succede ogni anno, le prime indiscrezioni hanno portato a liste infinite di artisti improbabili, ma nelle ultime settimane la rosa dei possibili protagonisti si è ristretta a nomi di peso: da Tiziano Ferro ad Angelina Mango, passando per Tommaso Paradiso, Matteo Bocelli e California dei Coma Cose, che potrebbe inaugurare la sua avventura da solista proprio sul palco più famoso d’Italia. Tra i desideri di Conti ci sarebbe anche il ritorno di Blanco, amatissimo dal pubblico e molto chiacchierato nelle passate edizioni.

E la domanda che tutti si fanno è: quando scopriremo il cast ufficiale? Secondo alcune indiscrezioni, la data da cerchiare in rosso sarebbe quella del 7 dicembre, con l’annuncio in diretta durante il TG1 delle 13.30, questo sì confermato, come vuole la tradizione sanremese.

Per ora, però, Conti mantiene il riserbo: niente conferme né smentite. Ma il conto alla rovescia verso Sanremo 2026 è già iniziato, tra attese, sogni e voci che scaldano l’atmosfera mesi prima del sipario.