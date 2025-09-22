Un volontario della Protezione civile di Ventimiglia fa il formatore

Un volontario della Protezione civile e A.I.B. di Ventimiglia, Adriano Roccia, fa il formatore.

Nel fine settimana il volontario ventimigliese si è recato nell'entroterra di Savona per formare nuovi aspiranti volontari contribuendo così alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

Una nuova esperienza per Roccia che si va così ad aggiungere ai diversi interventi e servizi svolti sia a Ventimiglia che in altre regioni indossando la divisa della Protezione civile. "E' stata una bella esperienza per il nostro volontario" - dice Riccardo Pallanca, il responsabile della Protezione civile di Ventimiglia - "Ci auguriamo sia la prima di tante altre occasioni".