 / Attualità

Attualità | 22 settembre 2025, 16:01

Un volontario della Protezione civile di Ventimiglia fa il formatore

Nuova esperienza per Adriano Roccia

Un volontario della Protezione civile di Ventimiglia fa il formatore

Un volontario della Protezione civile e A.I.B. di Ventimiglia, Adriano Roccia, fa il formatore.

Nel fine settimana il volontario ventimigliese si è recato nell'entroterra di Savona per formare nuovi aspiranti volontari contribuendo così alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

Una nuova esperienza per Roccia che si va così ad aggiungere ai diversi interventi e servizi svolti sia a Ventimiglia che in altre regioni indossando la divisa della Protezione civile. "E' stata una bella esperienza per il nostro volontario" - dice Riccardo Pallanca, il responsabile della Protezione civile di Ventimiglia - "Ci auguriamo  sia la prima di tante altre occasioni".

News collegate:
 Esequie di Papa Francesco, due volontari della Protezione civile di Ventimiglia in servizio a Roma (Foto) - 27-04-25 17:45
 Volontario della Protezione civile di Ventimiglia in azione in Toscana per aiutare gli alluvionati (Foto) - 18-03-25 18:45
 Terremoto Abruzzo: aiuti partiti anche da Ventimiglia - 06-04-09 14:36

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium