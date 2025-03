Volontario della Protezione civile di Ventimiglia in azione in Toscana per aiutare gli alluvionati (Foto)

Un volontario della Protezione civile di Ventimiglia, Adriano Roccia, è in servizio in Toscana per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione.

Il volontario ventimigliese è partito sabato mattina e starà qualche giorno insieme al coordinamento provinciale per dare una mano agli alluvionati e sfollati di Campomigliaio, frazione di Scarperia e San Pietro.

Anche la città di confine è, perciò, presente nei luoghi colpiti dal maltempo per dare un contributo. "Grazie al nostro volontario della Protezione civile stiamo dando un contributo anche in un'altra regione" - commenta il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Marco Agosta - "Roccia è sul posto e sta contribuendo in prima persona ad aiutare sotto la coordinazione e supervisione del coordinamento provinciale guidato da Alessandra Cerri".