Sanremo, rinnovato il sostegno ai profughi ucraini: mensa scolastica gratuita per l’anno 2025/2026

L'amministrazione comunale di Sanremo ha deciso di rinnovare anche per l’anno scolastico 2025/2026 la gratuità del servizio mensa scolastica per i minori provenienti dall’Ucraina dopo il 24 febbraio 2022 e iscritti nelle scuole cittadine. Si tratta di circa 24 bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per i quali l’Amministrazione ha scelto di confermare un sostegno considerato essenziale per il diritto allo studio e per favorire l’integrazione scolastica.

Il provvedimento è stato discusso nei giorni scorsi e la scelta è stata definita un intervento di natura umanitaria, che rientra nel solco già tracciato dalle precedenti delibere adottate dal 2022 a oggi. La decisione comporterà per il Comune un mancato introito stimato in circa 20mila euro sul capitolo “concorso famiglie per mensa scolastica”, ma è stata ritenuta necessaria per garantire a questi bambini non solo un pasto quotidiano, ma soprattutto un momento educativo e di inclusione.

Il servizio mensa viene infatti considerato parte integrante del percorso formativo e una tappa fondamentale per l’integrazione dei minori che hanno trovato rifugio a Sanremo dopo l’inizio del conflitto.