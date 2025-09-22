Sanremo, 284mila euro per il sostegno agli affitti: l'amministrazione Mager sta lavorando al progetto

La Giunta comunale di Sanremo sta lavorando all’integrazione dei fondi destinati al sostegno degli affitti, portando la dotazione complessiva per il 2025 a 284.252,51 euro. Lo stanziamento riguarda l’erogazione dei contributi previsti dal Fondo Sociale Affitti, istituito a livello nazionale dalla legge 431/1998.

Il Comune ha preso atto della quota assegnata dalla Regione Liguria, pari a 104.252,51 euro, stanziata con decreto dirigenziale n. 6031 del 12 agosto 2025. A questa cifra Palazzo Bellevue ha aggiunto risorse proprie per un totale di 180.000 euro, individuate all’interno dei capitoli di spesa dei servizi sociali: 140.000 euro per l’assistenza al disagio sociale e 40.000 euro per interventi contro l’emarginazione.

L’anno precedente, con le risorse regionali e l’integrazione comunale, erano stati sostenuti 702 beneficiari con un contributo medio di 539 euro. Anche per il 2025 sarà seguito lo stesso meccanismo di graduatoria, che terrà conto di tre criteri principali: presenza di morosità incolpevole accompagnata da un accordo con il proprietario, numero di minori presenti nel nucleo familiare e valore ISEE.

Il Settore Ambito Sociale, Servizio Non Autosufficienza e Povertà, è stato incaricato di predisporre il nuovo bando per l’assegnazione dei contributi, che sarà pubblicato a breve. La Giunta ha inoltre dichiarato la delibera immediatamente eseguibile per garantire la tempestività della misura, ritenuta urgente alla luce del bisogno abitativo rilevato sul territorio.