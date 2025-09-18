Sanremo ospita MareCultura 2025: due giorni tra mare, artigianato e tradizioni liguri con gli Artigiani di CNA

Sanremo è pronta a diventare la capitale del mare e delle tradizioni liguri con la nuova edizione di MareCultura, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 nella splendida cornice di Pian di Nave. Organizzato da CNA Imperia, con il patrocinio del Comune di Sanremo e Regione Liguria, MareCultura si conferma l’appuntamento di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza unica tra artigianato, enogastronomia, cultura e spettacolo.

Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia, dichiara con soddisfazione: “MareCultura è molto più di un evento: è un laboratorio a cielo aperto dove il mare, la terra e il saper fare artigiano si incontrano in un dialogo continuo. Quest’anno abbiamo voluto rendere ancora più ricco e sorprendente il programma, con degustazioni, laboratori e spettacoli che raccontano la nostra identità e la nostra capacità di innovare restando fedeli alle tradizioni. Invitiamo residenti, turisti e famiglie a partecipare: sarà un viaggio indimenticabile tra i sapori, le storie e la creatività della nostra Riviera”.

I punti forti di MareCultura 2025

Gusto e innovazione gastronomica

Show cooking di cucina sostenibile e anti-spreco con La Balena Bianca .

. Degustazione di cocktail a km 0 con Antonio Mandica e il suo “Territorio in un bicchiere” .

e il suo . Focus sul pesce azzurro e la dieta mediterranea con la biologa nutrizionista Giovanna Alessandria .

con la biologa nutrizionista . Aglio Nero di Vessalico e Tartufo di Seborga : tre versioni da scoprire e degustare.

: tre versioni da scoprire e degustare. Un dolce esclusivo creato per l’evento da Alessandro Racca, “MareCultura, un dolce da raccontare e da scoprire”.

Tradizioni e cultura

Mauro Laura racconta la leggenda della Barca di Bajardo , dove il mare incontra l’entroterra.

racconta la leggenda della , dove il mare incontra l’entroterra. Giovanni Pazzano porta in scena “Le parole del mare” , un percorso tra storie, dialetti e linguaggi marittimi.

porta in scena , un percorso tra storie, dialetti e linguaggi marittimi. Laboratori di riciclo creativo con Emanuela Polidori ( “Un mare di carta” ).

con ( ). Attività didattiche con la Capitaneria di Porto sui nodi marinari.

Natura e sostenibilità

Laboratori del Giardino di Palladino dedicati a piantumazione, dimora delle piante e potature.

dedicati a piantumazione, dimora delle piante e potature. Le Decorazioni Green di Alessandra Patruno , realizzate insieme ai visitatori.

di , realizzate insieme ai visitatori. Spazio dedicato al caffè con la Torrefazione Brasiliana di Imperia.

Esperienze uniche

Alla ricerca dei preziosi tartufi di Seborga , con Villiam Casali e i suoi magnifici cani addestrati.

, con e i suoi magnifici cani addestrati. Presentazione del Gingar Gin di Ospedaletti , eccellenza locale da gustare.

, eccellenza locale da gustare. Percorso audiovisivo “Prendere il mare”: un piccolo spazio immersivo pensato per vivere il mare non solo con gli occhi, ma anche con l’anima.

Attraverso fotografie, video e registrazioni sonore, i visitatori potranno davvero sentire il mare in tutte le sue sfumature.

Il percorso nasce dal lavoro del compositore e field recordist Antonino Russo, che ha catturato e campionato i suoni autentici del mare grazie a strumentazioni particolari e raffinate. Le sue onde sonore si intrecciano con le immagini del filmmaker sanremese Simone Caridi e con gli scatti della fotografa e istruttrice subacquea Giulia Russello, creando un viaggio emozionante sia sopra che sotto la superficie marina.

L’esperienza non si limita alla semplice visione, ma invita lo spettatore a lasciarsi trasportare dal respiro del mare, in un dialogo continuo tra suono, immagine e sensazione. Un vero e proprio laboratorio sensoriale che unisce arte, natura e tecnologia, pensato per grandi e piccoli: un’occasione per fermarsi, ascoltare e riconnettersi con la dimensione più autentica e profonda del Mediterraneo.

Musica e spettacolo

DJ Luca Lyj farà ballare il pubblico il sabato sera.

farà ballare il pubblico il sabato sera. Domenica grande chiusura con l’energia live dei Taità.

Arti-Turismo CNA

Lo stand istituzionale di CNA Imperia proporrà laboratori dal vivo con i maestri artigiani, per avvicinare il pubblico ai mestieri tradizionali e alla loro evoluzione contemporanea.