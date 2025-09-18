Sanremo ospita MareCultura 2025: due giorni tra mare, artigianato e tradizioni liguri con gli Artigiani di CNA

Sanremo è pronta a diventare la capitale del mare e delle tradizioni liguri con la nuova edizione di MareCultura, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 nella splendida cornice di Pian di Nave. Organizzato da CNA Imperia, con il patrocinio del Comune di Sanremo e Regione Liguria, MareCultura si conferma l’appuntamento di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza unica tra artigianato, enogastronomia, cultura e spettacolo.
Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia, dichiara con soddisfazione: “MareCultura è molto più di un evento: è un laboratorio a cielo aperto dove il mare, la terra e il saper fare artigiano si incontrano in un dialogo continuo. Quest’anno abbiamo voluto rendere ancora più ricco e sorprendente il programma, con degustazioni, laboratori e spettacoli che raccontano la nostra identità e la nostra capacità di innovare restando fedeli alle tradizioni. Invitiamo residenti, turisti e famiglie a partecipare: sarà un viaggio indimenticabile tra i sapori, le storie e la creatività della nostra Riviera”.
I punti forti di MareCultura 2025
Gusto e innovazione gastronomica
- Show cooking di cucina sostenibile e anti-spreco con La Balena Bianca.
- Degustazione di cocktail a km 0 con Antonio Mandica e il suo “Territorio in un bicchiere”.
- Focus sul pesce azzurro e la dieta mediterranea con la biologa nutrizionista Giovanna Alessandria.
- Aglio Nero di Vessalico e Tartufo di Seborga: tre versioni da scoprire e degustare.
- Un dolce esclusivo creato per l’evento da Alessandro Racca, “MareCultura, un dolce da raccontare e da scoprire”.
Tradizioni e cultura
- Mauro Laura racconta la leggenda della Barca di Bajardo, dove il mare incontra l’entroterra.
- Giovanni Pazzano porta in scena “Le parole del mare”, un percorso tra storie, dialetti e linguaggi marittimi.
- Laboratori di riciclo creativo con Emanuela Polidori (“Un mare di carta”).
- Attività didattiche con la Capitaneria di Porto sui nodi marinari.
Natura e sostenibilità
- Laboratori del Giardino di Palladino dedicati a piantumazione, dimora delle piante e potature.
- Le Decorazioni Green di Alessandra Patruno, realizzate insieme ai visitatori.
- Spazio dedicato al caffè con la Torrefazione Brasiliana di Imperia.
Esperienze uniche
- Alla ricerca dei preziosi tartufi di Seborga, con Villiam Casali e i suoi magnifici cani addestrati.
- Presentazione del Gingar Gin di Ospedaletti, eccellenza locale da gustare.
- Percorso audiovisivo “Prendere il mare”: un piccolo spazio immersivo pensato per vivere il mare non solo con gli occhi, ma anche con l’anima.
Attraverso fotografie, video e registrazioni sonore, i visitatori potranno davvero sentire il mare in tutte le sue sfumature.
Il percorso nasce dal lavoro del compositore e field recordist Antonino Russo, che ha catturato e campionato i suoni autentici del mare grazie a strumentazioni particolari e raffinate. Le sue onde sonore si intrecciano con le immagini del filmmaker sanremese Simone Caridi e con gli scatti della fotografa e istruttrice subacquea Giulia Russello, creando un viaggio emozionante sia sopra che sotto la superficie marina.
L’esperienza non si limita alla semplice visione, ma invita lo spettatore a lasciarsi trasportare dal respiro del mare, in un dialogo continuo tra suono, immagine e sensazione. Un vero e proprio laboratorio sensoriale che unisce arte, natura e tecnologia, pensato per grandi e piccoli: un’occasione per fermarsi, ascoltare e riconnettersi con la dimensione più autentica e profonda del Mediterraneo.
Musica e spettacolo
- DJ Luca Lyj farà ballare il pubblico il sabato sera.
- Domenica grande chiusura con l’energia live dei Taità.
Arti-Turismo CNA
Lo stand istituzionale di CNA Imperia proporrà laboratori dal vivo con i maestri artigiani, per avvicinare il pubblico ai mestieri tradizionali e alla loro evoluzione contemporanea.